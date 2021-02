Fahrt zum Fußballspiel hat Folgen

Eine Streife der Lindauer Polizei hat am Mittwoch gegen 16.15 Uhr ein Auto mit vier Insassen kontrolliert. Der 25-jährige Fahrer und seine 16- bis 17-jährigen Mitfahrer gaben an, zum Fußballspielen nach Lindau gefahren zu sein. Da alle aus verschiedenen Haushalten stammten und keine erforderlichen Schutzmasken trugen, nahmen die Beamten eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz auf. Zwei der Mitfahrer mussten aussteigen und mit dem Bus die Heimreise antreten, erklärt die Polizei in ihrem Bericht.