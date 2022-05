Fahrräder an THW-Gelände beschädigt

Unbekannte haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an den Fahrrädern von THW-Mitgliedern zu schaffen gemacht.

Am Wochenende führte das THW Lindau eine Übung durch. Die jugendlichen Teilnehmer hatten ihre Fahrräder am Gelände abgestellt. Laut Polizeibericht beschädigten die noch unbekannten Täter die Beleuchtung und die Fahrradketten. Außerdem entwendeten sie in zwei Fällen den Sattel. Die Videoauswertung laufe derzeit, heißt es weiter. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08382 / 91 00.