Fahrradwurf: Lindauer Polizei sucht Zeugen

Drei junge Frauen haben am Donnerstag, gegen 21 Uhr angeblich versucht, ein Fahrrad in den Kleinen See in Lindau zu werfen. Das gab ein 35-jähriger Mann bei der Polizei an. Der Mann, der laut Polizeiangaben stark betrunken war, habe berichtet, dass das dunkle Fahrrad dabei nur knapp seinen Kopf verfehlt habe. Seinen Angaben zufolge müsste das Fahrrad im Bereich des Aeschacher Ufers in den See geworfen worden sein. Einen genauen Ort konnte der 35-Jährige nicht nennen. Im Anschluss seien die drei jungen Frauen in Richtung Inselbrücke davon gelaufen.