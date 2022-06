Fahrraddiebe wieder aktiv

Zurzeit werden wieder verstärkt Fahrraddiebstähle bei der Lindauer Polizeiinspektion angezeigt. So wurde am Freitag vor einer Woche zwischen 10.30 und 13 Uhr ein hochwertiges Pedelec im Wert von 4300 Euro entwendet. Es handelte sich dabei um ein Rad der Marke KTM in Schwarz mit Oranger Aufschrift. Das Pedelc war mit einem Schloss gesichert. Ein weiterer Geschädigter stellte sein Cube MTB am Sonntagabend im Bereich des Segelclubs in Lindau ab. Als er gegen 1 Uhr sein Rad wieder holen wollte, war es weg, obwohl es der Besitzer mit einem Schloss gesichert hatte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Raddiebstählen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau in Verbindung zu setzten, Telefon 08382 /9100.