In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind im Bereich Vogelsang/ Friedrichshafener Straße insgesamt drei Fahrräder sowie ein Fahrradanhänger entwendet worden. Zwei der angebrachten Schlösser wurden per Bolzenschneider durchtrennt. Dies deutet auf eine professionelle Vorgehensweise hin, vermutet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Fahrräder wurden vermutlich mit einem Lieferfahrzeug oder Transporter vom Tatort weggeschafft.