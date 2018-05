Zwei Fahrraddiebstähle sind der Lindauer Polizei am Montagmorgen gemeldet worden. Nach Auskunft der Polizei haben die bislang unbekannten Täter die Räder in der Nacht von Sonntag auf Montag entwendet. Im ersten Fall hatte eine junge Frau ihr Fahrrad über Nacht im Hof eines Weinguts in Nonnenhorn abgestellt und versperrt. Am nächsten Morgen stellte sie fest, dass ihr Rad entwendet wurde. Ähnlich erging es einem 47-jährigen Mann in Lindau in Reutin, dem laut Polizei allerdings gleich fünf Räder gestohlen wurden. Die Räder standen in einem Abstellraum in seinem Hinterhof. Falls aufmerksame Bürger verdächtige Wahrnehmungen zu einem der beiden Fälle gemacht haben, bittet die Polizei unter Telefon 0 83 82/910 0 anzurufen.