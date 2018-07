Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

In den frühen Morgenstunden am Freitag sind zwei Fahrraddiebe von Beamten der Polizei Lindau auf frischer Tat ertappt worden. In der Nähe des Lindau-Parks entwendeten die beiden Berufsschüler ein Fahrrad der Marke Electra im Wert von zirka 500 Euro.

Das Glück war den beiden jungen Männern in dieser Nacht nicht hold, denn sie waren bereits im Vorfeld von denselben Beamten wegen einer Ruhestörung beanstandet worden. Bei diesem Einsatz zeigten sie sich äußerst flegelhaft und uneinsichtig gegenüber der Polizei und verließen die Örtlichkeit zu Fuß.

Als das Duo kurze Zeit später im Stadtgebiet mit einem Fahrrad angetroffen werden konnte, wurde es erneut kontrolliert. Nach kurzem Abstreiten gaben die beiden jungen Männer den Diebstahl. Beide führten keine Ausweispapiere mit sich und wurden zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle gebracht.