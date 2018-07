Im Zeitraum von Freitag auf Samstag ist vom Fahrradstellplatz des Rewe-Markts, vermutlich nachts, ein Fahrrad im Wert von cirka 600 Euro entwendet. Die 31-jährige Geschädigte hatte ihr Rad am Freitag gegen elf Uhr dort abgestellt und am Samstag um 14 Uhr feststellen müssen, dass es nicht mehr an seinem Abstellort war. Das verwendete Zahlenschloss wurde aufgebrochen. Falls Zeugen relevante Hinweise zu Tat oder Täter liefern können, wird um Mitteilung an die Polizei Lindau gebeten.