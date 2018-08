Fahrraddieb festgenommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein 16-Jähriger mit einem Fahrrad vor der Polizei zu flüchten. Als eine Polizeistreife den Jugendlichen gegen 1.30 Uhr kontrollieren wollte, versuchte er zunächst mit dem Fahrrad und dann zu Fuß zu flüchten. Die Polizeibeamten konnten ihn jedoch nach einer kurzen Verfolgung in seinem Versteck im Unterholz widerstandslos festnehmen. Der Grund für seine Flucht war schnell gefunden: Das von ihm benutzte Fahrrad war fünf Tage zuvor gestohlen worden. Der Jugendliche war bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Fahrraddiebstahls angezeigt worden.