Fahrrad-Exkursion zum Thema Wasser

„Der Wasserkreislauf und die Nutzung des Menschen“ heißt die Fahrradexkursion mit Markus Mayer und Thomas Blank von der Abteilung Wasserwirtschaft der Vorarlberger Landesregierung, die am Samstag, 29. Juni, stattfindet.

Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Kläranlage Hofsteig Hard, Mockenstraße 42. Die Exkursion geht laut Pressemitteilung etwa bis 14.30 Uhr. Bei der Abwasserreinigungsanlage endet die Nutzung des Wassers durch den Menschen. Das gereinigte Wasser fließt bei uns schlussendlich in den Bodensee, der nach dem Seehochwasser 1999 um ein Wesentliches sicherer gegen Hochwasser ausgebaut wurde. Doch wie ist die Situation beim Rhein? Wo war er und wo wird er sein? Ist Grundwasser wirklich ein unterirdischer Fluss den man nutzen kann? Um diese Exkursion genießen zu können, sind Vorkenntnisse von Vorteil, heißt es in der Mitteilung. Mitzubringen sind knöchelhohe Wanderschuhe mit Profilsohle, Wetterschutz, Jause, Getränke und ein Fahrrad. Die Kosten betragen zehn Euro.