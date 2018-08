Fahrgastverbände: Bahnhofsplanung untauglich

Die Bahn soll in Reutin und auf der Insel mehr und längere Gleise bauen. Sonst könnten dort gar nicht alle heute schon fahrenden Züge halten. Außerdem würde sonst der Konten nicht funktionieren. Das beklagen Fahrgastverband Pro Bahn und die Initiative Bodensee-S-Bahn im laufenden Planfeststellungsverfahren.

Die Bahn plane zu wenige und zu kurze, teilweise auch zu enge Bahnsteige, kritisiert Christian Moritz, bei Pro Bahn Beauftragter für Lindau. Ihn stört vor allem, dass die Bahn AG auf der Insel für viel Geld Gleise abbauen wolle, während in Reutin das Geld fehle, um einen ausreichend großen Bahnhof zu bauen. Als problematisch bezeichnet es Pro Bahn in seinem Einwand, dass die Bahn für den Knoten Lindau nur die Mindestanforderungen erfülle. Es bleiben aber „keinerlei Spielräume mehr für Verspätungen, Baumaßnahmen an den Bahnsteigen selbst, touristische Sonderzüge, hoffentlich wachsenden Güterverkehr oder Bauzüge“.

Laut Pro Bahn könnten nicht mal alle Züge, die schon heute in Lindau ankommen, künftig auf der Insel oder in Reutin so halten, dass Fahrgäste an jeder Tür aus- und einsteigen können. Denn die Bahnsteige seien in Reutin und auf der Insel so kurz geplant, dass beispielsweise alle Waggons der Eurocity-Züge oder die Railjets der ÖBB auch einen Ein- und Ausstieg vom Bahnsteig haben. Nach derzeitiger Planung seien einige der Züge aber länger als die Bahnsteige.

Noch schlimmer werde es für die Fahrgäste, weil die Bahnsteige nur auf 80 Metern Länge überdacht werden sollen. „Wenn der Lokführer gut zielen kann, bringt er die beiden Waggons der ersten Klasse sowie den Speisewagen dort zum Stehen“, die anderen Reisenden müssten dann aber im schlimmsten Fall durch strömenden Regen zu ihrem Waggon eilen. Dabei hat sich Pro Bahn die Mühe gemacht und Wetterdaten ausgewertet, um zu dem Schluss zu kommen, dass es in Lindau zwar weniger Regentage gibt, dass diese aber viel häufiger richtig heftig ausfallen als andernorts: „Da kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, dass das Lindauer Sauwetter schlimmer ist als das sprichwörtliche Hamburger Schiet-Wetter.“

Der Plan der Bahn reichte nur, wenn alle Züge pünktlich wären

Pro Bahn verweist außerdem darauf, dass drei Bahnsteigkanten in Reutin nicht ausreichten, weil die Züge in der Praxis eben nicht so pünktlich kommen, wie die Bahn das in ihren Berechnungen zu Grunde lege. Verspätungen würden sich so künftig auf nachfolgende Züge übertragen, weil die einfach keinen Platz hätten, um überhaupt in den Bahnhof einzufahren.

Kritik übt Pro Bahn auch am geplanten Steg, der zu den Bahnsteigen des neuen Bahnhofs Reutin führen soll. Der sei viel zu eng für die zu erwartende Menge an Fahrgästen. Zudem seien die Aufzüge – wenn sie denn funktionieren – viel zu klein, weil da höchstens zwei Fahrradfahrer auf einmal passten, dies aber nur, wenn die nicht mit dem Tandem unterwegs sind. Dabei werbe die Bodenseeregion ausdrücklich und verstärkt Radtouristen an, zudem vermarkte die Bahn Fahrradmitnahme in den Zügen. Stattdessen fordert Pro Bahn überdachte Rampen und Wege, die mehr als doppelt so breit sein wollen wie bisher geplant. Andernfalls würden sich Fußgänger und Radfahrer dauernd in die Quere kommen.

Auf der Insel stört sich Pro Bahn daran, dass die Bahn AG die Gleise verkürzen will. Das dafür eingeplante Geld solle die Bahn angesichts hoher Baukosten besser für einen besseren Bahnhof in Reutin ausgeben. Gleis 1 und die alte Zollmauer könnten entfallen, dann würde der Platz laut Fahrgastverband reichen, um einen ebenerdigen Durchgang und eine Notzufahrt auf die hintere Insel zu schaffen. An Stelle des alten Stegs sollte ein neuer her, der zusätzlich Abgänge zu jedem Bahnsteig hat, um schnelles Umsteigen zu ermöglichen. Wichtig sei zudem auch hier eine ausreichend Überdachung, zudem soll die Bahn AG alle Bahnsteige auf 55 Zentimeter anheben, um möglichst einfaches Ein- und Aussteigen möglich zu machen.

Pro Bahn sieht die Planungen damit ähnlich kritisch wie die Initiative Bodensee-S-Bahn, die zudem grundsätzlich davon ausgeht, dass der geplante Bahnknoten besser auf der Insel bleiben soll als nach Reutin umziehen. Der in der Schweiz ansässige Verein fordert deshalb, dass auch die Fernzüge weiterhin auf die Insel fahren sollen. In Reutin könnte das nur funktionieren, wenn der Bahnhof mindestens doppelt so viele Bahnsteige bekäme wie bisher dort geplant sind.