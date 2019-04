Fahrgast bedroht Busfahrer

Ein 29-jähriger Stadtbusfahrer ist am Donnerstag gegen 22 Uhr von einem Fahrgast bedroht worden. Wie die Polizei berichtet, war der Bus gerade auf dem Weg in Richtung ZUP, als der Fahrer auf Höhe des Hallenbads Limare von einem sehr betrunkenen 33-Jährigen angesrochen wurde, der sich vom Fahrer beobachtet fühlte. Daraufhin fragte der Fahrgast: „Was guckst Du so, willst Du Schläge?“. Zudem beleidigte der Fahrgast den Busfahrer, scheribt die Polizei.

Die gerufenen Beamten beendeten die Fahrt für den 33-Jährigen und nahmen ihn mit auf die Dienststelle, wo die Personalien aufgenommen wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.