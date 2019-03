Eine 46-jährige Autofahrerin ist am Samstag gegen Mittag mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Als sie auf der B 12 von Lindau in Richtung Rothkreuz fuhr und auf die B 31 in Richtung Friedrichshafen abbog, übersah sie das entgegenkommende Fahrzeug. Leut Polizeibericht blieben alle Fahrzeug-insassen weitestgehend unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 17 000 Euro.