Fahrer von Dieselfahrzeugen bekommen Post

Das Bundesverwaltungsgericht hat über das viel diskutierte Diesel-Fahrverbot entschieden. Klar ist nun: Grundsätzlich sind solche Fahrverbote erlaubt. Diesel-Autofahrer könnten so bald in vielen deutschen Städten das Nachsehen haben. Doch was bedeutet die Entscheidung für unsere Region? Wir haben die Antwort für Sie.