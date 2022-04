Fahrer schläft am Steuer vermutlich ein – 81-jähriger Mitfahrer schwer verletzt

Sekundenschlaf ist laut Polizei vermutlich die Ursache für einen Unfall auf der A 96 am frühen Dienstagmorgen gewesen. Ein 81-jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Fahrer war ein 49 Jahre alter Mann. Er war um vier Uhr in der Früh mit seinem Fiat auf der A 96 von Baden-Württemberg in Richtung Lindau unterwegs. Kurz vor der Landesgrenze nach Bayern passierte dann der Unfall. „Der Fahrer kam erst nach rechts aufs Bankett und steuerte dann nach links gegen“, heißt es in der Polizeimeldung. Nachdem er die Fahrbahn gequert und mit der Mittelleitplanke zusammengestoßen ist, schleuderte der Fiat nach rechts und prallte gegen die Leitplanke.

Alle drei Fahrzeuginsassen werden im Krankenhaus untersucht

Der Jahre alter Mitfahrer wurde laut Polizei bei dem Unfall schwer verletzt. „Der Fahrer sowie seine acht Jahre alte Tochter, die sich ebenfalls im Wagen befand, blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.“ Alle Beteiligten wurden zur Behandlung und medizinischen Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am Fiat entstand hoher Sachschaden, er musste abgeschleppt werden. Wie hoch der verursachte Schaden an den Leitplanken ist, ist nicht bekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der Führerschein des 49-Jährigen einbehalten.