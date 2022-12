Fahrer nennt Müdigkeit als Unfallgrund

Zu einem Unfall auf der Autobahn ist Lindaus Polizei am Samstagmittag gerufen worden. Die Streife fand ein beschädigtes Fahrzeug vor. Laut Zeugen war der 50-jährige Fahrer nach rechts gegen die Leitplanke geraten. An dieser glitt er offenbar entlang, ehe er auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Als Unfallursache gab der Mann an, aufgrund von Müdigkeit eingeschlafen zu sein.

Deshalb wird der 50-Jährige bei der Staatsanwaltschaft Kempten wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro.