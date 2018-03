Fahrbahn der A96 wird bei Lindau erneuert

Die Autobahndirektion Südbayern, Dienststelle Kempten, führt ab Montag, 12. März, auf der A 96 zwischen der Bundesgrenze Lindau und der Anschlussstelle Weißensberg in beiden Fahrtrichtungen umfangreiche Erhaltungsarbeiten durch. Die Arbeiten werden bis 2019 andauern, heißt es in einer Mitteilung. Die Baukosten für die Maßnahmen in diesem Jahr betragen rund acht Millionen Euro.

Zunächst sollen im Zeitraum von 12. März bis 28. März die Beschleunigungsspuren an den Anschlussstellen Lindau, Sigmarszell und Weißensberg verbreitert werden. Dies sei notwendig, damit der Verkehr während den im April beginnenden Bauarbeiten am Mittelstreifen an den äußeren Fahrbahnrand verschoben werden kann, so die Autobahndirektion.

Die Arbeiten im Bereich des Mittelstreifens umfassen die Erneuerung der Entwässerungsleitungen, die Sanierung der Bauwerkskappen und -pfeiler sowie die Erneuerung der Schutzplanken und Betonschutzwände auf einer Länge von rund 5,8 Kilometer. Außerdem sollen die beiden Richtungsfahrbahnen um rund 50 Zentimeter zum Mittelstreifen hin verbreitert werden, um den Verkehr im Zuge der Fahrbahndeckenerneuerungen im Jahr 2019 jeweils vierspurig auf der gegenüberliegenden Richtungsfahrbahn führen zu können.

Für die Arbeiten am Mittelstreifen werde vom 4. April bis 16. April die Verkehrsführung eingerichtet. In der Verkehrsführung ab 16. April werde der Verkehr auf beiden Richtungsfahrbahnen zweispurig am jeweils außenliegenden Fahrbahnrand geführt. Diese Arbeiten sollen am Mittelstreifen bis Spätherbst andauern. Im Frühjahr 2019 werden die Erhaltungsarbeiten mit den Fahrbahndeckenerneuerungen fortgeführt.

Die jetzt beginnenden Arbeiten für die Verbreiterungen an den Anschlussstellen sollen soweit möglich im 24-Stunden-Betrieb ausgeführt werden. Die im April beginnenden Arbeiten im Bereich des Mittelstreifens sollen hauptsächlich tagsüber ausgeführt werden. Die Vorgaben für den Baubetrieb der ausführenden Baufirma seien darauf ausgelegt, den Verkehr auf der A 96 möglichst wenig zu beeinträchtigen. Aufgrund der Verkehrsbelastung können Verkehrsbehinderungen jedoch nicht immer ausgeschlossen werden. Da die Arbeiten unter freiem Himmel stattfinden, könnten witterungsbedingte Verschiebungen nicht ausgeschlossen werden, so die Autobahndirektion abschließend.

