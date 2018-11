Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Einen Autofahrer kontrollierten Beamte der Bereitschaftspolizei am Donnerstagnachmittag in Zech. Dabei stellten sie bei ihm Auffälligkeiten fest, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Der Verdacht wurde durch einen Drogenvortest erhärtet, weil dieser auf THC anschlug. Der 20-jährige Fahrer wurde zur Blutentnahme mitgenommen und muste sein Auto an Ort und Stelle stehen lasse.

Sollten die weiteren Ermittlungen den Verdacht bestätigen, erwarten den Fahranfänger ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, mindestens ein Monat Fahrverbot und Punkte im Fahreignungsregister. Außerdem wir die Fahrerlaubnisbehörde informiert, teilte die Polizei mit.