Fahndern gehen mehrere Personen ins Netz

Bei der Ausreisekontrolle von zwei Fernreisebussen Richtung Italien wurden die Beamten der Lindauer Grenzpolizei wiederholt fündig.

Montagfrüh gegen 1 Uhr überprüften zwei Streifen der Schleierfahndung im Rahmen der Ausreisekontrolle zunächst die Linie Frankfurt-Rom. Die Kontrolle von Reisedokumenten eines 26-jährigen Nigerianers von der italienischen Insel Sardinien führte zu Unstimmigkeiten: Der vorgezeigte italienische Aufenthaltstitel entsprach nicht den schengenweit geltenden Bestimmungen. Somit hätte der Afrikaner Italien gar nicht verlassen dürfen. Bei einem 28-jährigen Pakistaner aus dem Raum Mailand verlief die erste Hürde bei der Kontrolle noch ohne Beanstandung. Der Geschäftsmann legte gültige Reisepapiere vor, die belegen, dass er seit mindestens 2015 legal in Italien lebt und sich frei im Schengenraum bewegen darf. Ein Abgleich seiner Fingerabdrücke führte zu abweichenden Personalien. Mit diesen war er von der Ausländerbehörde wegen eines Verstoßes nach dem Asylgesetz gesucht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Pakistaner im Jahr 2011 in Deutschland um Asyl nachsuchte. Seitdem hielt er sich zumindest für die Ausländerbehörde in Deutschland auf und wurde bis Ende 2019 geduldet. Mindestens seit 2015 ging er gleichzeitig in Italien seinen Geschäften nach. In seinem Gepäck wurde Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro aufgefunden.

Der Fernbus aus München Richtung Turin wurde gegen 1.45 Uhr angehalten. Hier zeigte sich ein 35-jähriger Ägypter aus der Lombardei offenbar uneinsichtig. Eine Überprüfung führte zu einem Treffer im aktuellen Fahndungsbestand. Die Kollegen der Bundespolizei hatten den Ägypter Anfang Januar im Raum Salzburg bei der Einreise kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Reisedokumente war. Somit wurde er damals nach Österreich zurückgewiesen und zur Überprüfung im Fahndungssystem ausgeschrieben. Nun konnte er wieder keine gültigen Reisepapiere vorweisen. Auch hier folgte das entsprechende Strafverfahren an die Staatsanwaltschaft Kempten.