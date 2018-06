Fahnder finden Waffen, Drogen und Silvesterkracher

Erfolgreich waren Kontrollen der Lindauer Schleierfahnder im Stadtgebiet am Dienstagabend. Die Beamten fanden Rauschgift, verbotene Waffen und Pyrotechnik.

Gegen 17.15 Uhr kontrollierten die Beamten einen Autofahrer, in dessen Fahrzeug sie zwölf pyrotechnische Gegenstände fanden, vor allem Silvesterkracher, die weder eine zugelassene Registriernummer noch ein Prüfzeichen trugen. Nach Angabe des aus dem Bodenseekreis stammenden Mannes hat er diese aus Polen bezogen. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Gegen 21.20 Uhr fanden die Schleierfahnder in Lindau bei einem Autofahrer aus dem Landkreis Ravensburg ein verbotenes Einhandmesser, das er im Auto mitführte. Ihn bringt die Polizei beim Landratsamt zur Anzeige.

Gegen 23 Uhr kontrollierten die Fahnder am Bahnhofplatz einen 16-Jähriger, der geringe Mengen Marihuana bei sich trug. Auch leiteten sie ein entsprechendes Verfahren ein und informierten die Eltern.

Drei Stunden später hielten die Beamten einen Fahrradfahrer in der Bregenzer Straße an, bei dem sie Hinweise auf Amfetaminkonsum feststellten und bei der weiteren Kontrolle eine geringe Menge des Pulvers sicherstellten. Auf den aus Tiorol stammenden Radfahrer, der den Bodensee umrunden will, kommt eine Anzeige zu.