Fahnder erwischen mehrere Gesuchte

Schleierfahnder der Lindauer Grenzpolizei haben bei einer Fernbuskontrolle am Donnerstag kurz nach Mitternacht mehrere Treffer im Fahndungsbestand festgestellt. Ein 27-jähriger Ukrainer wurde von französischen Behörden gesucht. Hier war der ausländerrechtliche Status zu prüfen und die Anschrift zu ermitteln. Für die italienischen Sicherheitsbehörden musste die Anschrift eines 28-jährigen Nigerianers ermittelt werden. Ein erst 19 Jahre alter Albaner wurde wegen Diebstahls und eines Vergehens nach dem Asylverfahrensgesetz von zwei Staatsanwaltschaften aus Norddeutschland gesucht. Bei der genauen Überprüfung des als Tourist reisenden Albaners wurde zudem noch festgestellt, dass er sich bereits seit mehreren Wochen über das ihm zustehende Zeitmaß im Schengen-Raum aufhielt. Bei einem 19-jährigen Pakistani mit Wohnsitz in Italien wurde festgestellt, dass die vorgelegten Dokumente nicht zu einem n Aufenthalt in Deutschland berechtigen. In allen Fällen konnten die Reisenden nach Beendigung der Kontrolle und der notwendigen Sachbearbeitung die Reise fortsetzen, teilt die Grenzpolizei mit.