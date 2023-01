Fällt der Neubau der Mittelschule dem Sparzwang zum Opfer?

Sie haben zwei Jahre an dem pädagogischen Konzept gearbeitet, sich in die Planung eingebracht und über den Siegerentwurf gefreut. Eigentlich hätte es jetzt losgehen können. Doch nun scheint der Bau der neuen Mittelschule fraglich, weil der Stadt das Geld fehlt. Im Gespräch mit Yvonne Roither erzählt Rektorin Marion Zobel, wie es ihr und ihrem Team damit geht.

Die Finanzkrise der Stadt hat die Diskussionen um den Neubau der Mittelschule neu entfacht. Wie verfolgen Sie die Debatte?

Jeden Morgen in der Zeitung zu lesen, wie sich Stadträte zur weiteren Planung der Mittelschule äußern, zehrt schon an den Nerven. Mein Kollegium und ich machen uns Sorgen. Meine Aufgabe ist es jetzt, alle bei Laune zu halten, damit sie die Motivation nicht verlieren.

Dabei schien eigentlich alles auf einem guten Weg ...

Nachdem 2017 die Aeschacher und Reutiner Mittelschule organisatorisch zusammengelegt wurden, hat sich lange nichts getan. Als sich die Stadt 2020 dann mit der Schulentwicklung befasste, war ich erleichtert, dass sie den Handlungsbedarf erkannte – für unsere Mittelschule, aber auch für die Grundschulen, die teilweise sehr marode sind und aus allen Nähten platzen.

Sie und Ihr Team waren in die Planung der neuen Mittelschule involviert. Was war Ihre Aufgabe?

Wir haben das pädagogische Konzept für die neue Mittelschule erstellt und dafür viel Zeit investiert. Die Firma Conzeptk hat uns exzellent beraten, sie hat uns nichts übergestülpt, sondern genau erkannt, was wir wollen. Ich konnte anfangs gar nicht glauben, dass das pädagogische Konzept so deutlich im Vordergrund steht. Die ganze Schulfamilie war daran beteiligt, Lehrerinnen ebenso wie Elternbeiräte, Schülervertreter und Sekretärinnen. Wir haben uns Mühe gegeben, einen Konsens zu finden. Ich war als Schulleiterin auch beim Preisgerichtsverfahren dabei. Als ich dann am Ende vor dem Siegerentwurf stand, war ich begeistert und dachte, jetzt kann es losgehen.

Wann haben Sie erfahren, dass das Projekt auf der Kippe steht?

Das war der schlimmste Tag für mich. Im Herbst gab es einen runden Tisch, zu dem auch das Schulamt geladen war. Da sagte der neue Kämmerer, dass die Stadt kein Geld hat. Da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Dass die Schule so teuer werden soll, davon haben wir vorher nichts gewusst. Dass man ein Projekt auf den Weg bringt, obwohl man kein Geld hat, verstehe ich nicht. Hätte man das nicht vorher wissen können? Die große Frage ist jetzt aber, wie man damit umgeht.

Jetzt ist alles wieder auf dem Prüfstand, manche fordern beim Neubau der Schule abzuspecken. Was sagen Sie dazu?

Ich verstehe, dass man noch einmal darüber nachdenkt und alle Posten geprüft werden. Aber das pädagogische Lern- und Raumkonzept steht für mich außer Frage. Unser Konzept ist die Zukunft. Der klassische Frontalunterricht mit geschlossenen Türen ist überholt. Unser Schulprofil funktioniert so nicht. Wir müssen als Mittelschule den Spagat hinbekommen zwischen Inklusion, der Integration von Kindern mit Migrationsgeschichte und Schülern, die den Mittelschulabschluss machen. Dafür brauchen wir Ecken und Nischen, wo Betreuer oder Lehrerinnen mit Kindern gesondert arbeiten können. Wenn wir diese einzelne Förderung und Flexibilität nicht anbieten können, würde etwas auf der Strecke bleiben. Außerdem muss man besonders aufpassen, dass bei Streichungen keine Förderungen verloren gehen. Die förderfähigen Ganztagsflächen wurden in den Entwürfen sehr gut ausgelotet.

Sie stehen voll hinter dem pädagogischen Konzept. Haben Sie den Eindruck, dass das auch bei Verwaltung, Politik und Lindauern so ist?

Ich habe das Gefühl, die Stadtverwaltung favorisiert das Konzept. Das ist schön. Ich höre aber auch immer wieder von Lindauern, dass man doch eine Flurschule viel schneller und billiger hochziehen könnte. Mir ist aber wichtig zu verstehen: Was wir für die Schulentwicklung machen, machen wir nicht nur für uns, das machen wir für Lindau. Diese Schule steht für Zukunft. Auch wenn sich Schulkonzepte wieder ändern, es geht nie wieder zurück in die Steinzeit.

Was erwarten Sie von der Politik?

Die Schulen sind Pflichtaufgabe der Stadt Lindau. Ich hoffe, dass der Politik bewusst ist, wie wichtig die Schulen sind. Es geht ja nicht nur darum, dass die beiden Außenstellen der Mittelschule unter ein Dach kommen sollen. Es geht auch um die Grundschulen. Ich will jetzt nicht nachkarten, was man alles früher und anders hätte machen können. Für mich ist wichtig, positiv gemeinsam in die Zukunft zu schauen.

Was bedeutet das konkret für Ihre Schule?

Wir geben die Hoffnung nicht auf und arbeiten weiter an der Zukunft unserer Schule. Deshalb trifft sich die Unterrichtsentwicklungsgruppe auch weiterhin, und auch der Elternbeirat befasst sich mit dem Neubau der Mittelschule. Wir sind ein starkes Team und bleiben weiter dran.

Wünschen Sie sich das auch von der Verwaltung? Der Kämmerer schlägt vor, die Planung vorerst auf Eis zu legen...

Die Planung jetzt einzustellen, nachdem wir schon so viel Geld und Zeit investiert haben, wäre das Schlimmste. Ich würde mir wünschen, dass man nochmal genau auf die Zahlen schaut und das Gespräch mit den Architekten sucht.