Fachkräftemangel spitzt sich zu

Die Corona-Krise wird den Fachkräftemangel in Bayerisch-Schwaben weiter verschärfen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der IHK Schwaben. Denn auch zum Ende des zweiten Corona-Schuljahres zeichnet sich demnach ab, dass viele Schulabgänger erst verspätet in das Berufsleben starten oder sich gegen eine duale Ausbildung entscheiden. Die Folgen für die regionale Wirtschaft sind tiefgreifend. „Unbesetzte Ausbildungsplätze schaden in dieser Zeit besonders, da sich die bayerisch-schwäbische Wirtschaft gerade jetzt aus dem wirtschaftlichen Tal der Corona-Krise befreit“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Marc Lucassen in einer Pressemitteilung der IHK.

Seit 2013 vermittelt die IHK Schwaben Kooperationen zwischen weiterführenden Schulen und Unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen. Ziel der zwischenzeitlich rund 320 IHK-Schulpartnerschaften ist es, Schülern beim Übergang ins Berufsleben zu helfen. Die beteiligten Schulen und Unternehmen hat die IHK Schwaben nun zur aktuellen Situation der Berufsorientierung befragt.

Zwei von drei Unternehmen klagen über zu wenige Bewerber für ihre offenen Ausbildungsplätze. Dieser Trend zeichnete sich bereits in den letzten Jahren ab, hat sich nun aber weiter verschärft. „Seit Jahren übersteigt das Angebot an Ausbildungsplätzen die Zahl der Bewerber in Bayerisch-Schwaben. Die Corona-Krise hat sich leider auch hier als Brandbeschleuniger erwiesen“, urteilt Lucassen. Denn: Jedes zweite Unternehmen der Region sieht im Fachkräftemangel ein Risiko für die eigene Zukunft. Fehlt der Nachwuchs, steigt die Gefahr des Fachkräftemangels weiter an.

Fragt man die Schulen nach den Zukunftsplänen ihrer Schüler für den kommenden Herbst, dann steht die duale Ausbildung eher selten auf der Liste. Jeder zweite Schulvertreter glaubt, dass die Corona-Krise maßgeblichen Einfluss darauf hatte. „Viele Schülerinnen und Schüler wurden durch die zum Teil katastrophalen Meldungen aus der Wirtschaft tief verunsichert“, sagt Lucassen. Hoch im Kurs bei den Schulabsolventen stehen dagegen die weiterführenden Schulen wie die Fachoberschulen, für die sich viele Realschüler entschieden haben.

Laut der Umfrage fehlte den Unternehmen zuletzt der Zugang zu potenziellen Bewerbern. Fast zwei Drittel aller befragten Unternehmen gaben an, die jungen Menschen in der Corona-Krise nicht erreicht zu haben. Wichtige Kontaktmöglichkeiten sind weggefallen, zum Beispiel bei Ausbildungsmessen oder über Praktika. Hinzu kommt: Auch auf Seiten der Schulen ist Sand ins Getriebe der Berufsorientierung gekommen. So stellten die befragten Schulen fest, dass das persönliche Beratungsgespräch in Zeiten des Distanzunterrichts an seine Grenzen gestoßen ist.

Die Berufsorientierungsangebote der IHK Schwaben wie die fitforJOB! oder Plattformen wie die ihk-lehrstellenboerse.de haben sich aus Sicht der Unternehmen und der Schulen als wertvolle Instrumente erwiesen. Dennoch konnten sie die Folgen der coronabedingten Kontaktbeschränkungen nicht vollständig abfedern. Die IHK Schwaben setzt darum auf ein Informationsangebot für die jungen Menschen. Anfang Juli erscheint beispielsweise das „Lehre macht Karriere“-Magazin, mit umfassenden Informationen rund um die duale Ausbildung und einer Übersicht aller IHK-Ausbildungsbetriebe in Bayerisch-Schwaben. Ende Juli gibt es an insgesamt sechs Standorten Azubi-Speeddatings, bei denen interessierte Jugendliche direkt mit Unternehmen in Kontakt treten können.