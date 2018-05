Fachkräftemangel bedroht die Existenz der Altenheime

Das Senioren- und Pflegeheim Reutin der Stadt hat ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr hinter sich. Allerdings werde der Fachkräftemangel langsam existenzbedrohend, sagte Heimleiter Klaus Höhne am Dienstag im Finanzausschuss. Viele Möglichkeiten zum Gegensteuern habe er nicht.

Fast 180 000 Euro Gewinn hat das Altenheim im vergangenen Jahr erwirtschaftet, nachdem die Stadt vor wenigen Jahren noch eine halbe Million Jahresverlust ausgleichen musste. „Wir haben ein sehr gutes Ergebnis hingelegt“, freute sich Höhne und erhielt Applaus von den Stadträten. Der Heimleiter verhehlte aber auch nicht, dass die Lage für ihn und vor allem für die Mitarbeiter im Haus schwierig ist: „Es war ein sehr hartes Jahr. Die nächsten Jahre werden noch härter“, kündigte Höhne trocken an.

Grund ist die Personalnot. Höhne lässt bereits Betten leer stehen, weil er die Quote von Fachkräften nicht erfüllen kann. Er ist froh, dass 70-Jährige bei ihm noch arbeiten wollen. Er setzt auf Leasingkräfte zur Entlastung seiner Festangestellten. Er wirbt Mitarbeiter in Bosnien-Herzegowina und Italien an. Aber in Lindau sei der Fachkräftemangel noch deutlicher zu spüren als anderswo, weil manche ausgebildete Mitarbeiter lieber in Österreich und der Schweiz arbeiten, wo sie besser bezahlt werden.

Höhne fügt hinzu, dass das Haus auch nach den ersten vier Monaten dieses Jahres deutlich im Gewinnbereich ist. Und das, obwohl Höhne bei Personaldienstleistern inzwischen bis zu 5000 Euro für eine ungelernte Kraft zahlen muss und mehr als 9000 Euro für eine examinierte Pflegerin. Aber ihm bleibt nichts anderes – „der Markt ist leergefegt“ –, damit seine Mitarbeiter sich nicht völlig überfordern.

Höhne, der in Doppelfunktion Heimleiter des Heilig-Geist-Hospitals der entsprechenden Stiftung und des städtischen Altenheims in Reutin ist, berichtet zudem von drohenden Zwiespalt: Bisher habe er trotz der unterschiedlichen Träger immer im besten Sinne für beide Häuser gewirkt. Doch das werde auf Dauer nicht gutgehen. „Ich werde irgendwann an den Punkt kommen, wo ich Entscheidungen zum Nachteil eines Hauses treffen muss.“ Denn in beiden Häusern geht in den kommenden Jahren ein Drittel der Mitarbeiter in den Ruhestand. Vorher sollte der Stadtrat wichtige Weichen stellen, sagte Höhne, ohne auszuführen, welche das sein sollen. Denkbar ist zum Beispiel eine Fusion beider Häuser.