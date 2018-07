Fachbereich Gestaltung verschönert das Schulgebäude

Von Farbtöpfen und Pinseln umgeben, hat die elfte Klasse des Fachbereichs Gestaltung der Fachoberschule Lindau eine Projektwoche veranstaltet, in der die Schule mit großen Wandgemälden verschönert wurde. Am Donnerstag erfolgte die Vernissage mit offiziellem Rundgang zu den fertigen Kunstwerken.

Noch bevor Angelika Rubenbauer-Früh stellvertretende Schulleiterin wurde, fehlte ihr an der Schule ein kreativer Fachbereich. Durch Eltern einiger Schüler bestätigte sich dieser Eindruck, sodass sich die Schulleitung um die Einführung des Bereichs Gestaltung bemühte. „Ich habe nicht geahnt, wie schwierig es wird“, sagt Rubenbauer-Früh. Der Lehrplan sollte sich an die heutige Medienentwicklung anpassen und mehr als nur Malen und Zeichnen beinhalten. Vergangenen Herbst konnte der Ausbildungsbereich mit Unterstützung des Landkreises Lindau eingeführt werden. Auf Anfrage stellte der Landkreis Lindau zehn Spiegelreflexkameras und 20 Computer zur Verfügung.

Kalligrafie und Photoshop stehen auf dem Lehrplan

Neben den Ausbildungsbereichen Sozialwesen, Technik und Wirtschaft können Absolventen mittlerer Reife nun auch den Bereich Gestaltung wählen und innerhalb von zwei Jahren ihr Fachabitur erreichen. Ein großes Ziel der Schulleitung sei es, einen Abiturjahrgang im Bereich Gestaltung anbieten zu können. Das liegt auch im Interesse der Schüler: „Es wäre echt cool, wenn ich hier an der Schule auch mein Abitur machen könnte“, sagt Peter Meßing. „Für den Fachbereich wird wenig Werbung gemacht. Keiner weiß, dass es diese Möglichkeit hier im Umkreis gibt“, erklärt Lehrerin Lenka Winkler. Die Schüler bemühen sich in sozialen Netzwerken Aufsehen zu erregen. Eine Instagram- und Facebook-Seite wird seit Kurzem geführt.

Seit Februar sorgt Winkler für modernen Unterricht. Die Kunstpädagogikabsolventin lehrt die 25 Schüler unter anderem Naturalitäts- und Perspektivenzeichnungen, Kalligrafie und Raumillusionen. Auch Webdesign, Photoshop und andere Bearbeitungsprogramme füllen den Lehrplan. „Heute kann man nicht mehr nur vom Malen und Zeichnen leben“, betont Winkler. In Kooperation mit dem Landkreis Lindau dürfen die Jugendlichen Weinetiketten gestalten. Winkler ist überzeugt, dass dies eine tolle Gelegenheit sei, um zu zeigen, wie talentiert die Schüler seien. Auch politische Meinungen der Schüler werden hin und wieder in Kunstwerke verpackt. Dies sei aber umstritten, weshalb die Konzentration mehr auf der Poesie liege.

Als Schuljahresabschluss nutzten beide Klassen die Gelegenheit, innerhalb einer Woche die Schule aufzuhübschen. Unter dem Motto: „Wir verschönern unsere Schule“, haben die Schüler täglich von neun bis 13 Uhr in Kleingruppen an jeweils einem Wandgemälde gearbeitet. Die Kunstwerke wurden direkt auf die Wand oder auf Leinwände gemalt und anschließend in die tristen Gänge der Schule gehängt. Obwohl die Noten für dieses Schuljahr schon eingetragen wurden, arbeiten die Schüler gerne an dem Projekt: „Schon recht cool, sowas in der letzten Woche statt Unterricht machen zu dürfen“, erzählt Irina Arnold.

Nicht alle Werke werden rechtzeitig fertig

Zur Vernissage gab es am Donnerstag einen Rundgang, an dem hauptsächlich die Schüler selbst und die Schulleitung teilnahmen. Jede Gruppe stellte ihr Kunstwerk vor und erzählte in wenigen Sätzen den kreativen Gedanken dahinter. Trotz Überstunden und Unterstützung der anderen Gruppen konnten nicht alle Gemälde rechtzeitig fertiggestellt werden: „Das ist aber gar nicht schlimm. Ich bin trotzdem sehr stolz auf meine Schüler“, hebt Winkler hervor.