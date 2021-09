Fachakademie Lindau bildet Kompetenzen aus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um sich für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern sowie Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern in den Kindertageseinrichtungen zu qualifizieren haben 16 Teilnehmer*innen an 3 zweitätigen Modulen im Schuljahr 2020/21 teilgenommen. Der Lernort Praxis spielt für die berufliche Qualifizierung eine bedeutende Rolle. Hierzu braucht es erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die in die fachliche Anleitung und Reflexion mit den jungen Menschen gehen können, damit diese die entsprechenden Handlungskompetenzen ausbilden und weiterentwickeln können. Anbieter der Fortbildung ist die KEG (Katholische Erziehergemeinschaft). Im Schuljahr 2022/23 erfolgt ein weiteres Kursangebot. Informationen hierzu entnehmen Sie gerne dem Flyer auf der Homepage der BFS & FAKS Lindau: www.faks-lindau.de.