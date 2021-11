Fabian Birner ist für Lindau nicht nur sportlich ein Aushängeschild

In Ingolstadt geboren, in Regensburg in die Eishockey-Lehre gegangen und nun in Lindau heimisch. Der 22-jährige Fabian Birner, in der zweiten Saison beim Eishockey-Oberligisten aktiv, ist bei den EV Lindau Islanders eines der Aushängeschilder der dualen Ausbildung. Der Verteidiger absolviert bei den Stadtwerken Lindau eine vierjährige Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik und stand in der vergangenen Saison in allen 34 Partien für die Islanders auf dem Eis.

Durch seine Ausbildung mit unterschiedlichen Arbeitsplätzen im ganzen Stadtgebiet lernt Fabian Birner laut EVL-Mitteilung seine Wahlheimat näher kennen und schätzen. „Es gefällt mir gut in Lindau“, sagt der Verteidiger. Als er im Sommer 2020 die Chance bekam, seine Eishockey-Laufbahn mit einer beruflichen Ausbildung zu verbinden, zögerte er nicht lange. „Mir ist die Ausbildung wichtig, da ich finde, dass man immer ein zweites Standbein im Leben haben sollte“, sagt Birner. Durch seine Ausbildung gilt die Vereinbarung von Birner mit den Islanders bis zum Ende der Saison 2023/24.

„Wir freuen uns als EVL, wenn wir solch talentierte junge Spieler von unserem Konzept überzeugen können“, sagt der Islanders-Vorsitzende Bernd Wucher. Der EVL-Rekordspieler betont dabei die Bedeutung des eingebundenen Sponsors beim Lindauer Weg der dualen Ausbildung. „Einen ehemaligen Jugendnationalspieler in Zusammenarbeit mit einem Sponsor langfristig an Lindau zu binden, macht uns als EVL sicher weiter attraktiv – sowohl für Sponsoren als auch für die Spieler“, sagt Wucher.

Fabian Birner ist dabei nicht der einzige Akteur im Lindauer Kader, der neben der Laufbahn auf dem Eis die Berufsausbildung abseits der Eisfläche vorantreibt. Ex-Goalie Lucas Di Berardo schloss im Vorjahr seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann beim EVL-Sponsor AutoPartners ab. Stürmer Florian Lüsch absolviert eine Ausbildung bei Zebo. Julian Tischendorf wird zum Versicherungskaufmann bei der Agentur von Philipp Haug – einem ehemaligen Verteidiger der Islanders – ausgebildet. Marvin Wucher ist Azubi bei der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim.

Für Birner kam das Lindauer Angebot laut eigener Aussage zum richtigen Zeitpunkt. Bei den personell stark besetzten Regensburgern sah er keine Perspektive mehr. „Ich habe mich für Lindau entschieden, weil ich hier einfach das beste Gefühl hatte“, sagt Birner. Lindau sei eine einzigartige Stadt in Bayern. Er habe sich auf Anhieb mit allen gut verstanden. „Außerdem ist Lindau dafür bekannt, junge Talente zu fördern“, meint der 22-Jährige.

Mit jungen Spielern aus Regensburg hatten Islanders bisher zudem immer ein gutes Händchen. Beispiele sind Tim Brunnhuber, der jetzt in der DEL bei den Straubing Tigers spielt, und Ludwig Nirschl, der in dieser Oberligasaison für Memmingen auf Torejagd geht.