F30-Handballteam besiegt SG Argental deutlich

Mit 19:10 (11:3) haben die F30-Damen des TSV Lindau ihr Heimspiel gegen die SG Argental gewonnen. Dies bedeutete einen weiteren Schritt für die Lindauerinnen Richtung Titelverteidigung.

Zwar war das gesamte Spiel in seiner Geschwindigkeit reduzierter als die beiden Partien gegen Weingarten und Friedrichshafen-Fischbach. Dennoch konnte die vollständig angetretene TSV-Mannschaft erneut ihre Erfahrung ausspielen. Diesmal konnte Lindau sogar direkt selbst in Führung gehen. Danach war das Team um TSV-Spielertrainerin Valentina Luccerini in der Abwehr recht nachlässig, sodass Argental mit 3:1 in Führung gehen konnte.

In der Folge bekam das Heimteam die vielen Kreisanspiele wesentlich besser in Griff. Auch im Angriff übernahmen alle Spielerinnen Verantwortung – man zog Tor um Tor davon. Besonders erwähnenswert ist laut Bericht, dass die angereisten Gegnerinnen in der ersten Halbzeit zu keinem einzigen Tor mehr kamen, weshalb es zur Halbzeit 11:3 für den TSV Lindau stand. Jetzt galt es, nur nicht nachlässig werden.

Auch wenn Argental ohne die starke Sylvia Teichmann anreiste, waren die anderen gegnerischen Spielerinnen nicht zu unterschätzen. Dies zeigte sich bei beiden Mannschaften in der Abwehr: Der heimische Schiedsrichter befand insgesamt zehn Aktionen siebenmeterwürdig. Allerdings war die Trefferquote auf beiden Seiten nicht erwähnenswert. Lindau zeigte in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz den Biss, Argental konnte noch ungefährdet Ergebniskosmetik betreiben.

Am Ende gehen die Inselstädterinnen jedoch mit 6:0-Punkten ungeschlagen in die Winterpause und freuen sich auf nochmals drei spannende Spiele in der Rückrunde der F30-Liga.

Für den TSV Lindau spielten: Heidrun Plieninger (Tor), Berta Caeiro, Celia Caeiro (1), Cinzia Priebe (2), Siggi Brög (1/2), Jule Weichenhein (3), Tine Leyh (2/1), Valentina Luccerini (2), Katrin Gütinger, Angela Flax (5).