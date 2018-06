Fürs gute Klima: Lindauer steigen aufs Fahrrad um

Die Aktion Stadtradeln geht in eine neue Runde: Die Auftaktveranstaltung steht am Samstag, 16. Juni, ins Haus. Im Bereich des Mangturms am Seehafen fällt um 11.15 Uhr der Startschuss. Bereits um 11 Uhr wird die Veranstaltung offiziell von und mit Oberbürgermeister Gerhard Ecker eröffnet.

Neben der Möglichkeit, die Inselrunde zu radeln, können die Besucher an verschiedenen Ständen ihr Zweirad auf Vordermann bringen. Unter anderem wird nämlich eine Fahrradwaschanlage aufgebaut. Beim Rad-Sicherheitscheck haben die Besucher die Möglichkeit, ihre Fahrräder kostenlos überprüfen und codieren zu lassen. Gegen 13 Uhr endet die Veranstaltung.