Für jedes Jahr einen Hunderter

Der Familienbetrieb Obstbau Nüberlin überreichte anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Ladenlokals 1 500 Euro an die Lindauer Bürgeraktion „Wir helfen“. Stellvertretend für die Bürgeraktion nahmen Anneliese Spangehl, Gerhard Moll und Barbara Krämer-Kubas die Spende in Empfang. Eine lange, gemeinsame Geschichte verbindet Martin Nüberlin und Anneliese Spangehl. „Als Kind habe ich schon Lesen und schreiben bei ihr gelernt“, erzählt Nüberlin. Später habe er dann im Stadtrat zwischen ihr und Barbara Krämer-Kubas gesessen. Das sei immer eine sehr angenehme Zusammenarbeit gewesen, sind sich alle Drei einig. Die Entscheidung, statt eines kleinen Festes eine Spende anlässlich des Jubiläums zu überreichen, fiel leicht. Den Einsatz speziell von Anneliese Spangehl möchte der Betrieb mit dieser Geste wertschätzen. Es sei einfach wichtige Arbeit, die sie und ihr Team für die Lindauer leisten. Am 4. September 2004 eröffneten Nüberlins den Laden an der Autobahnabfahrt Lindau. Zuvor hatten sie ihr Obst den Sommer über an einem kleinen Stand am Straßenrand, direkt gegenüber des heutigen Geschäfts, verkauft. Jetzt kann Nüberlin zufrieden auf die vergangenen Jahre blicken und guten Gewissens den Betrieb bald in die Hände seiner Kindern, Lena und Florian Nüberlin, geben. In ihren Dankesworten betont Spangehl wie mutig die Entscheidung war, den traditionsreichen Betrieb, den Nüberlin nun schon in der 25. Generation führt, so zu vergrößern. Sie wendet sich an die beiden Nachfolger und wünscht, „dass es auch noch die nächsten 15 oder gar 25 Jahre so gut weitergeht.“ Zum Anstoßen schenkten Lena und Martin Nüberlin ein Glas des frisch gepressten Apfelsaftes aus. Foto: müca