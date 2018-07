Fünf Abende auf höchstem Niveau bringt das Festival Musica vom 1. bis 5. August in die Inselhalle Lindau. Das Festival sei gespickt mit Highlights der besonderen Art, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters. Und was den Machern des Festival wichtig ist: Es wird an den fünf Tagen für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Den Auftakt am 1. August macht in der Inselhalle Lindau „Moi et les autres“ - Deutschlands beste und bekannteste Swing-Chanson-Band rund um die französische Sängerin Juliette Brousset. Das Quintett mit Gitarre, Akkordeon, Bass und Schlagzeug gab während seines zehnjährigen Bestehens über 300 Konzerte im deutschsprachigen Raum.

Am 2. August kommt das deutsche Newcomer Pop-Duo „Soolo“ in die Inselhalle Lindau. „Soolo“, das sind Tom Albrecht und Sarah Bühler. Auf ihrem Debütalbum „Tage aus Licht“ singen sie von Wünschen, Träumen, Ängsten und sie tun es mit einer Wahrhaftigkeit, Tiefe und Schönheit, wie man sie in der Musikwelt selten findet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im Vorprogramm spielt Gina Livia. Die Lehramtsstudentin aus Wangen begeisterte sich schon als Kind für die Musik und begann früh selbst Lieder zu schreiben, vorwiegend auf Englisch. Wie talentiert sie dabei ist, bemerkten andere erst, als sie bei einem Schulfest auftrat und alle überzeugte. Bekannte Musiker wie Nico Pusch wurden dadurch auf sie aufmerksam und so kooperierte sie in einigen Songs mit ihm, unter anderem mit dem Lied „Real“, das bei Universal unter Vertrag genommen wurde. Die 22-jährige bleibt sich in ihren Songs selbst treu und verarbeitet ihr Leben in ihnen - mit ihren emotionalen Texten und einer sanften Stimme überzeugt sie ihre Fans. Hinzu kommt die Einfachheit ihrer Auftritte: Wer kann schon von sich behaupten, die Menge nur mit einer Gitarre, oder einem Klavier und seiner eigenen Stimme zu überzeugen? Gina Livia kann es. Schüler und Studenten erhalten an der Abendkasse verbilligte Tickets.

Am 3. August um 20 Uhr dreht sich in der Inselhalle Lindau alles um die größten Kino-Klassiker aller Zeiten. Von „Harry Potter“ über „Fluch der Karibik“ bis zu „James Bond“ oder den bekanntesten Filmklassikern von „Ennio Morricone“ und vielen anderen: dies ist die Show rund um die großen Blockbuster. Die größten preisgekrönten Filmmusiken der Oscar- Geschichte wurden exklusiv fur das Musikfestival arrangiert. Eine Show im Stil der Oscarverleihung, visuell und musikalisch.

Ein weiteres musikalisches Highlight bringt Greatest Hits & Evergreens in concert, am Samstag, 4. August, auf die Bühne der Inselhalle. Es gibt Melodien zu hören wie zum Beispiel „A Time For Us“, „My Way“, „Ich Hab Getanzt Heut Nacht“, „I Will Allways Love You“ oder „New York, New York“. Erleben Sie mit Lynelle Jonsson (USA), Gino Castelli (Italien), Evelyn Werner (D), Buket (D), Letizia Chiloiro (Italien), Rachel Horter (USA), Christine Schmid (D), Desiré Capaldo (Italien) sowie Beatrix Löw-Beer (D) insgesamt neun großartige Solisten. Vier Streicher ergänzen das über 20-köpfige Ensemble.

Das Abschlusskonzert am 5. August bildet Vivaldi mit „The Four Seasons Project“. Antonio Vivaldi prägte die Musik einer ganze Epoche. Wer an ihn denkt, denkt an die „Vier Jahreszeiten“. Gino Castelli erschuf diesen emotionalen, temperamentvollen und romantischen Abend in Zusammenarbeit mit dem „Berlin Stringtide“ Ensemble.

Das Festival Musica findet vom 1. - 5. August in der Inselhalle Lindau statt. Infos und Programm sowie Ticketanfragen zum Musikfestival gibt es unter: www.liveinconcert.tours oder www.facebook.com/lindauer.musikfestival

Tickets sind für alle fünf Abende an der Abendkasse in der Inselhalle Lindau jeweils ab 19 Uhr erhältlich; Ticketpreis: 24 Euro; Ermäßigt: Soolo am 2. August, 19 Uhr (Schüler/Studenten); 5-Tages-Festival-Ticket: 80 Euro (erhältlich an der Abendkasse bis zum 2. August; Festivalbüro (Information und Ticketanfragen): Telefon 07529 / 431 13 16.