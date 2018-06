Für den kleinsten Fehler gibt es Punktabzug

Die Vorspeise, die Penny Valentine an den Tisch Nummer 8 bringt, lässt den Gästen das Wasser im Mund zusammen laufen. „Sie haben hier gebratenes Filet vom Loup de Mer im Salbei-Parmaschinkenmantel mit Ratatouille-Gemüse und Pfifferlingsrisotto“, erklärt die 28-Jährige das auf einem ovalen Teller angerichtete Kunstwerk. Auch am Nachbartisch hört man bewundernde Ausrufe. Man könnte sich wie in einem Nobelrestaurant fühlen, wären da nicht die Prüfer, die im Schulungsrestaurant unterm Dach der Berufsschule Lindau mit strengen Blicken jedes Detail ganz genau beobachten.

Penny Valentine hat heute ihre praktische Prüfung zur Hotelfachfrau und muss als einen Prüfungsbaustein zeigen, was sie im Service gelernt hat. Auch sieben Mitschüler von ihr bewirten insgesamt 32 geladene Gäste. Valentine wollte ursprünglich Philosophie studieren, hat eine Technik-und-Medien-Ausbildung nicht bestanden und eine Ausbildung zur Kinderpflegerin abgebrochen. Im Hotelfach scheint sie nun ihren Traumberuf gefunden zu haben und will nach bestandener Prüfung in ein Hotel nach Oberstaufen gehen.

An dem Tisch, der in der Mitte des Raumes steht, stimmt schon mal alles. Viererlei kunstvoll gefaltete Stoffservietten sind auf der blassgelben Tischdecke drapiert, daneben liegen drei Gabeln, zwei Messer und ein Löffel. In der Mitte steht ein rosa Blumenstrauß. Zu trinken empfiehlt Valentine einen Grauburgunder und gießt der stellvertretenden Landrätin Barbara Krämer-Kubas ein Weißweinglas ein, nachdem sie ihr die Flasche präsentiert hat. Agnes Rädler von der Gebetsstätte Wigratsbad möchte lieber einen Weißherbst. Kein Problem. Valentine bringt einen Spätburgunder Rosé. „Und was ist das genau“, fragt Rädler bei der Kellnerin nach den drei Aufstrichen, die zum Brot gereicht wurden. Die Hotel-Inhaberin ist selbst Prüferin, wenn auch gerade in Pause. Doch Valentine lässt sich durch die erschwerten Bedingungen nicht aus der Ruhe bringen und fragt in der Küche nach.

Das gibt Punktabzug

„Das macht man nicht“, klärt Rädler die Laien am Tisch über die Prüfungskriterien auf. In der Aufregung hat Valentine die Wasserflaschen nach dem Eingießen auf den Tisch gestellt. „Wenn mein Glas leer ist, schenke ich mir ja nicht selber ein. Da habe ich keine Zeit dazu. Das gibt Punktabzug“, meint die Prüferin außer Dienst. Dafür klappt es bei anderen Dingen umso besser: Souverän serviert Penny Valentine gemeinsam mit einer Kollegin die Teller mit dem Hauptgang – ein mit Kräuterkruste gratiniertes Schweinefilet mit Rosmarinjus, dazu Speckbohnen, confierte Cocktailtomate, sautierte Frühlingszwiebeln, Pastinakenpüree und eine Süßkartoffelkrokette im Streifenlook – von rechts vor die Gäste. Prüfungsvorsitzende Anja Fiehl achtet auf jeden Handgriff von Valentine, bevor sie sich einige Notizen auf ihrem Klemmbrett macht.

Das Gericht ist der zweite Gang des insgesamt dreigängigen Menüs, das die sechs angehenden Köche im Hintergrund in der Küche zaubern. Das Menü mussten die Kochschüler auf Grundlage einiger von den Prüfern vorgegebenen Elemente selbst entwerfen und die benötigten Zutaten anfordern. Für Tisch 8 ist, wie die Gäste später erfahren, Philip Ertle zuständig, der seine Ausbildung beim Hotel Helvetia in Lindau gemacht hat. Bei seinem Menü muss man schon nach einem Fehler suchen, um zu bemerken, dass das Schweinefilet möglicherweise einen Tick zu lange in der Pfanne lag. Ansonsten strotzt das Essen nur so vor Kreativität und offensichtlicher Freude am Kochen. Das letzte Wort haben aber auch hier die Prüfer. Nach bestandener Prüfung will Ertle der Küche erst einmal den Rücken kehren und sein Abi nachholen.

Nach einer kurzen Pause mit Espresso und Cappuccino kommt noch das Dessert – ein Mille Feuille vom Blätterteig mit weißem Schokoladenmousse, marinierten Himbeeren und Basilikumsorbet. Letzteres überrascht mit seinem säuerlich-frischen Geschmack und der minzigen Note. Noch während die Gäste die letzten Bissen auf der Zunge zergehen lassen, geht alles ganz schnell. Die Prüflinge müssen zu ihrer nächsten Prüfung in der Rezeption.