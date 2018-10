Für den Jahrmarkt auf der Insel muss der Verkehr weichen

In einer Woche beginnt der Lindauer jahrmarkt. Wegen der Aufstellung der Jahrmarktsstände und -fahrgeschäfte sowie der Strominfrastruktur ist der Verkehr am Bahnhofsplatz und teilweise am Reichsplatz ab Montag, 29. Oktober, sowie ab Mittwoch, 31. Oktober, in allen Bereichen der Insel sowie in der Fußgängerzone stark eingeschränkt, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Jahrmarkt findet vom 2. bis 5. November statt.

Der Krammarkt findet in den Bereichen Maximilianstraße, Bismarckplatz, Cramergasse, Marktplatz, Kirchplatz und Schmiedgasse, der Vergnügungspark auf dem Bahnhofsplatz, am Seehafen und am Reichsplatz statt. Der Krammarkt ist täglich von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet, der Vergnügungspark von 10 bis 21.45 Uhr. Der Lindauer Wochenmarkt wird daher verlegt und findet am Samstag, 3. November, ausnahmsweise auf dem Stiftsplatz statt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Ab Montag sind die Parkplätze im Bereich des Busbahnhofes, der Längsparkplätze vor dem Hotel Bayerischer Hof, der Parkplätze vom Hotel Vis à Vis bis Sparkasse und im Bereich des Reichsplatzes vor dem Lindavia-Brunnen gesperrt. In der Maximilianstraße gilt ab der Kurve Zeppelinstraße/Inselgraben in Richtung Bahnhof eine Einbahnregelung.

Ab Mittwoch sind die Parkplätze am Bahnhofsplatz vom Essbahnhof Strasser bis zur Bäckerei Hamma, gegenüber dem Hotel Bayerischer Hof, die restlichen Parkplätze am Reichsplatz und am Ende Brettermarkt gesperrt. Für Linksabbieger von der Zwanzigerstraße gelte zudem ein Einfahrtsverbot in den Alten Schulplatz. Der Liefer- und Anliegerverkehr für den Bereich Alter Schulplatz erfolgt über Paradiesplatz/In der Grub, die Zufahrt für den Bereich Hofstattgasse, Bürstergasse und Schneeberggasse ist ebenfalls über Paradiesplatz/In der Grub möglich.

Die Zufahrt zu Kirchplatz und Marktplatz aus Richtung Stiftsplatz und Bäckergässele ist gesperrt. Die Zufahrt in den südlichen Altstadtkern bist is Jahrmarktsbeginn über Zwanzigerstraße, Zeppelinstraße, Bahnhofsplatz und Ludwigstraße durchgehend bis Reichsplatz beziehungsweise Linggstraße/Fischergasse möglich.

Am Samstag, 3. November, ist außerdem der Stiftsplatz wegen des Wochenmarktes bis 14 Uhr für den Verkehr gesperrt. Davon ausgenommen sind Lieferantenfahrzeuge des Wochenmarktes

Während des Jahrmarktes von 2. bis 5. November ist auch die Maximilianstraße ab der Kurve Zeppelinstraße/Inselgraben dauerhaft gesperrt. Private Stellplatzinhaber erreichen den Altstadtkern über den Kreisverkehr Heidenmauer, Fischergasse und Ludwigstraße.

Für Bahnreisende stehen im Bereich der Zeppelinstraße, Höhe Sparkasse, Kurzzeitparkplätze zur Verfügung. Die Parkplätze im Bereich des Busbahnhofs bis zum Bahnhofsplatz bleiben auch am Dienstag, 6. November, bis zum vollständigen Abbau gesperrt. Weiterhin gelte eine Einbahnregelung ab Höhe Inselgraben in Richtung Bahnhof. Ebenso bleiben die Parkplätze am Reichsplatz gesperrt, falls der Abbau dies erfordere, schreibt die Stadt weiter.

Freihalten von Rettungswegen

Da es in den vergangenen Jahren aufgrund wiederholter Missachtungen der Beschilderung zu starken Behinderungen im Bereich von Rettungswegen, Feuerwehranfahrtszonen und auf Behindertenparkplätzen gekommen sei, weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass widerrechtlich geparkte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden.

Aufgrund des zu erwartenden Verkehrsaufkommens muss auf und im Umfeld der Insel mit starken Behinderungen und Stau gerechnet werden. Die Stadt bittet alle Besucher darum, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Für Anwohner der Insel mit Sonderparkrecht steht ein ausgewiesenes Parkfeld auf dem P5 zur Verfügung. Die Zufahrt ist gegenüber der Luitpold-Kaserne eingerichtet.

Ein allgemeiner Linienverkehr zum Bahnhof findet während des gesamten Jahrmarktes demnach nicht statt.