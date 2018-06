Für den EVL fällt die Entscheidung im Aischgrund

Zwar ist die Vorrunde der Eishockey-Bayernligasaison 2012/13 erst Ende Januar beendet– doch bereits am morgigen Freitag hat es die Mannschaft des EV Lindau selbst in der Hand, mit einem Sieg über dem viel zitierten „Strich“ zu landen, der gleichbedeutend mit der Teilnahme an der Play-off-Runde ist. Voraussetzung ist hierfür ein Erfolg der Islanders beim Bayernliga-Aufsteiger aus Höchstadt. Kein leichtes Unterfangen – denkt man an die knappe 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen von Mitte November zurück.

Derzeit rangiert das Team von EVL-Coach Pavel Mojtek mit 30 Punkten auf Tabellenrang elf, direkt davor steht Höchstadt mit 32 Zählern. Das bedeutet: Verliert der EV Lindau ohne Penaltyschießen in Höchstadt, vergrößert sich der Abstand auf das mittelfränkische Team auf fünf Punkte. Bei einem Drei-Punkte-Sieg können sich Mojteks Mannen vor dem HEC schieben.

Längst ist der Kampf um Platz zehn in der Bayernliga entbrannt, rein rechnerisch sind darin nicht weniger als mindestens sechs Teams involviert – selten verlief die Saison in der höchsten bayerischen Spielklasse des Eishockeysports so ausgeglichen wie in der aktuellen Spielzeit. Zu den beiden Tabellennachbarn ESC Dorfen (empfängt am Freitag den EV Moosburg) und Miesbach (gastiert im Freitagsspiel beim Spitzenreiter ERC Sonthofen) beträgt die Punktedifferenz für die Islanders vor dem 27. Spieltag der Bayernliga-Vorrunde gar vier Zähler.

Höhenflug gebremst

„Wir stehen an demselben Punkt wie Anfang Dezember“, so der Sportliche Leiter der Islanders, Bernd Wucher, im Gespräch mit der Lindauer Zeitung zu den Chancen, erstmals nach dem Aufstieg in die Bayernliga vor zwei Jahren einen Play-off-Platz zu erreichen. Nach einem kleinen Höhenflug mit teils überraschenden Siegen gegen Peißenberg und Pfaffenhofen sowie der ansprechenden Leistung bei der knappen Niederlage gegen Tabellenführer Sonthofen gab es zuletzt ein schmerzliches 3:9 gegen den ECDC Memmingen. Dennoch äußert sich Wucher positiv über den bisherigen Saisonverlauf („wir sind absolut zufrieden“) des Bayernligisten vom See, auch wenn er einige „Rückschläge“ infolge von Verletzungen zum falschen Zeitpunkt“ einräumt. Angesprochen auf den Showdown-Charakter am Freitagabend im mittelfränkischen Aischgrund will der Sportliche EVL-Leiter im Vorfeld der Partie den Druck von seiner Mannschaft nehmen: „Wir kommen nicht in eine Notsituation, wenn wir am Freitag verlieren“, sagt Bernd Wucher.