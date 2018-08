Fünf Vereine vom Bodensee haben am Mittwochabend das Achtelfinale im laufenden Fußball-Bezirkspokal erreicht. Mit dabei sind die drei A2-Ligisten TSV Schlachters, SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz und der TSV Tettnang, die sich ohne größere Probleme durchsetzten. Trotz teils guter Leistungen auf der Strecke geblieben sind dagegen die TSG Ailingen und die U23 des VfB Friedrichshafen, die knapp unterlagen.

„Wir hatten den Gegner über weite Strecken ziemlich eingeschnürt und das Spiel größtenteils im Griff“, befand Lukas Sonntag, Coach beim TSV Schlachters, nach dem 1:0-Erfolg seiner Mannen über den FC Leutkirch II. Das Tor des Tages markierte Benedikt Birk, der kurz nach der Halbzeitpause aus dem Getümmel den Ball vor die Füße bekam, vom Strafraumeck abzog und traf.

Deutlicher war der 3:0-Sieg der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz beim B-Ligisten SV Tannau. Während Tannaus Abteilungsleiter Josef Gindele im heimischen Vereinsheim hinterm Tresen alle Hände voll zu tun hatte, waren keine zehn Minuten auf dem schwer zu bespielenden Rasengrün vorbei, als Yannick Glaser eine feine Hereingabe von Martin Capek direkt nahm und zur Führung der Gäste einschoss. Die kontrollierten in der Folge das Spiel, doch auch der SVT hatte zwischenzeitlich zwei, drei gute Möglichkeiten. Als kurz vor dem Pausenpfiff Christian Braun den gegnerischen Schuss im eigenen Strafraum mit der Hand ablenkte, zog der Unparteiische nach kurzer Bedenkzeit die Rote Karte und wies auf den Elfmeterpunkt. Stefan Philipp ließ sich die Chance nicht nehmen und netzte zum 2:0 ein – was die Vorentscheidung bedeutete. Durch den Sieg in Tannau steht die Spielgemeinschaft vom bayerischen Bodenseeufer das erste Mal überhaupt in einem Achtelfinale.

Den Weg dahin hat auch der TSV Tettnang geschafft. Bei der zweiten Mannschaft des TSV Eschach gewannen die Spieler von Tettnangs neuem Coach Mico Susak mit 2:1. Als in der Nachspielzeit das Elfmeterschießen drohte, schoss Jörg Dannecker nach einer feinen Hereingabe zum Siegtreffer ein. „Es war ein Arbeitssieg“, meinte Susak nach der Partie.

Mit 2:0 führte die TSG Ailingen bei der TSG Bad Wurzach und sahen nach den Toren von Fabian Bitschar (25.) und Rafael Tschirdewahn (70.) schon wie der sichere Sieger aus. Doch nach zwei Treffern der Gastgeber in der Schlussphase ging es ins Elfmeterschießen, welches mit 4:3 an Wurzach ging (Endstand: 6:5).

Auch für die Landesligareserve des VfB Friedrichshafen ist der Traum vom Weiterkommen ausgeträumt: Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Fluhr unterlag vor heimischer Kulisse dem TSV Eschach mit 1:2. „Am Anfang waren wir etwas zu zaghaft, hatten jedoch in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel“, so Fluhr. Aus Sicht der Häfler fiel das spielentscheidende Tor gegen den VfB unglücklich: Einen Freistoßball von Christoph Halder konnte VfB-Torhüter Nicolai Scharr nicht unter Kontrolle bringen. Damit ist die U23 ausgeschieden.