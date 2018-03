Fünf Podestplätze für den SCB Lindau

Mit fünf Podestplätzen, darunter zweimal Platz eins, ist der Skiclub Bodensee Lindau (SCB) vom Lolly-Cup-Rennen auf der Thaler Höhe in Missen-Wiederhofen zurückgekehrt. Auf der vom SV Weiler hart präparierten Piste waren insgesamt 155 Kinder der Jahrgänge 2008 bis 2014 am Start, darunter 26 Kinder vom SCB Lindau.

Gesteckt war laut Vereinsbericht ein einfacher Riesenslalom-Kurs mit Start im Steilhang und einem Flachstück in Richtung Ziel. Für viele Kinder war es ihr erstes Rennen. Somit war die Aufregung am Start deutlich spürbar.

Ganz oben auf’s Podest schafften es Linn Bauer in der Klasse U7 und Alessia Reck in der Klasse U9. In der Klasse U6 fuhren Marian Bodenmüller und Sebastian Sperlich gekonnt um die Tore und sicherten sich die Plätze zwei und drei. Magdalena Bodenmüller belegte in der Klasse U8 den dritten Platz.

SCB-Renntrainerin Evi Veit lobte die kleinen Pistenflitzer: „Sie waren sehr konzentriert und konnten zeigen, was sie im Training gelernt haben. Wenn einige Kinder noch etwas mutiger ins Rennen gehen, werden sie noch schneller.“