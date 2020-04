Fünf Minuten Heiterkeit: Miri Haddick lädt Besuch ihrer Online-Kunstausstellung ein

Die Künstlerin Miri Haddick hat ihre Ausstellung mit dem Titel '“Wenn das Eis schmilzt'' in Form einer kleinen Präsentation ins Internet gestellt. Natürlich ist auch diese Ausstellung aufgrund der aktuellen Situation aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr live zu besichtigen. Wer die Ausstellung dennoch besuchen möchte, kann dies im Internet unter dem Link www.miri-haddick.de/ausstellung gerne tun und sich so ein wenig gute Stimmung nach Hause holen, schreibt die Künstlerin. In ihren Bildern zeigt die Künstlerin jede Menge Tiere zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Fotos: Miri Haddick