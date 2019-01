Fünf Leser und vier Schüler gewinnen das große Lindauer Adventsrätsel

Drei Wochen lang haben in Lindau und den umliegenden Gemeinden viele Köpfe geraucht. Denn mehr als 350 LZ-Leser und Schüler haben beim großen Adventsrätsel vom Valentin-Heider-Gymnasium und der Lindauer Zeitung mitgemacht. Und neun von ihnen haben es tatsächlich geschafft, auf jede Frage die passende Antwort zu finden.

Eine letzte Lösung steht noch aus, und zwar die auf das Adventsrätsel Nummer 19. „Von der Dachrinnenkante verkünden eine Amsel, eine Drossel, ein Fink und ein Star den Frühling. Amsel und Drossel sitzen einen Meter voneinander entfernt, Drossel und Fink zwei Meter, Fink und Star drei Meter, Star und Amsel vier Meter. Welche Vögel sitzen am weitesten auseinander?“, lautete die Aufgabe. Die richtige Lösung ist: Drossel und Star sitzen am weitesten auseinander.

Siebtklässler des Lindauer Valentin-Heider-Gymnasiums erklären, was es mit dem Rätsel auf sich hat und wie die Lindauer mitmachen können.

Immer morgens am Frühstückstisch gerätselt

Das wussten die LZ-Leser Simon Baron, Viola Schilling, Michael Döberl, Markus Eberhard und Monika Grünenburg. Die fünf habe alle 19 Denksportaufgaben richtig gelöst, insgesamt haben rund 150 Leser beim Adventsrätsel mitgemacht. „Ich habe jeden Morgen am Frühstückstisch gerätselt“, erzählt Michael Döberl. Besonders schwer gefallen seien ihm de Aufgaben nicht. „Ein bisschen mathematisches Interesse reicht.“ Ganz so einfach waren die Rätsel für Monika Grünenburg nicht. „Bei allen dreidimensionalen Sachen hat mir mein Mann geholfen“, gesteht sie. Spaß gemacht habe ihr die Rätselei aber immer. „Das war eine ganz tolle Idee.“

Dieses Lob richtet sich an Samuel Schemm, Mathelehrer am Valentin-Heider-Gymnasium. Er hat die Denksportaufgaben aus landesweiten Mathematiktests für Schüler ab der fünften Klasse zusammengesucht. Die Schüler der Klassen 7c und 7d haben für jede Aufgabe ein Video produziert, in dem sie den Lösungsweg erklären. Markus Eberhard hat sich die Lösungswege der Schüler angesehen, ist aber oft auf anderem Weg zum Ergebnis gekommen. „Ich habe meist durchgezählt“, sagt der Informatiker. Das Schwierigste für ihn sei ohnehin gewesen, am Ball zu bleiben und die Rätsel täglich zu bearbeiten.

Diese LZ-Leser haben ebenfalls alle Rätsel fehlerfrei gelöst (von links): Michael Döberl, Monika Grünenburg und Markus Eberhard. Simon Baron und Viola Schilling konnten leider nicht zum Fototermin kommen. (Foto: Julia Baumann)

Denn nur, wer seine Lösung noch am selben Tag an die Lindauer Zeitung geschickt hatte, kam in die Wertung. Als Hauptpreis hatte die LZ eine Magnum-Flasche Champagner ausgerufen, die sich Monika Grünenburg per Los sicherte. Aber auch die weiteren vier Gewinner gingen selbstverständlich nicht leer aus. Auch sie erhielten Preise, darunter ein Karikaturenbuch des Lindauer Karikaturisten Robert Kainz.

„Hoffentlich gibt es das nächstes Jahr wieder“, sagt Monika Grünenburg. Das verspricht Lehrer Samuel Schemm schon jetzt. Denn für das VHG war das Adventsrätsel ein voller Erfolg. „Es kam in der Aula und im Lehrerzimmer täglich zu Diskussionen. Und genau das war es ja, was wir wollten“, sagt er. Allerdings wolle die Schule das Adventsrätsel im kommenden Jahr digitalisieren und dadurch organisatorisch vereinfachen.

Sie haben alle Rätsel fehlerfrei gelöst (von links): Louis Heinrich, Lotta Kneller, Arlette Vosseler und Malik Awad. Die Schüler bekommen als Preise ein Digital-Abo der Lindauer Zeitung, Power-Banks und Lindaupark-Gutscheine. Mit ihnen freuen sich Lehrerin Franziska Götz und Samuel Schemm. (Foto: Julia Baumann)

Denn bislang haben die rund 200 VHG-Schüler, die beim Adventsrätsel mitgemacht haben, ihre Lösungen auf Zetteln am Lehrerzimmer abgegeben, die Mathelehrer der jeweiligen Klassen haben die Aufgaben dann korrigiert. Unter den Schülern waren vier, die besonders gut gerechnet haben: Louis Heinrich, Lotta Kneller, Arlette Vosseler und Malik Awad haben alle Rätsel fehlerfrei gelöst. „Ich fand manche Aufgaben einfacher, manche schwieriger“, sagt Lotta Kneller, und gesteht: „Ich habe sie alle während des Unterrichts gelöst.“ Louis Heinrich erinnert sich an eine Aufgabe noch ganz genau. „Die mit dem Kranz, die fand ich am schwierigsten“, sagt er. Louis hat die Aufgaben meist nachmittags gemeinsam mit Bruder Philipp gelöst. Als Hauptpreis für die Schüler gab es ein Digital-Abo der Lindauer Zeitung, sowie Power-Banks, also mobile Ladestationen fürs Handy. Das VHG hat für die Gesamtsieger außerdem Lindaupark-Gutscheine springen lassen.

Samuel Schemm freut sich aber ganz besonders über den Preis, den sich die Fachschaft Mathe für die jeweiligen Klassensieger ausgedacht hat. „Wir fahren alle zusammen in eine wissenschaftliche Ausstellung nach München“, erzählt er. Und dass Schüler aller Klassen gemeinsam einen Ausflug machten, sei schon etwas Besonderes. „Das ist eine super Möglichkeit, die Kids zu fördern.“