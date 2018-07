Fünf internationale Acts auf der Hinteren Insel

Der Club Vaudeville präsentiert auch 2018 wieder ein buntes Line Up zum Nulltarif zu präsentieren. Gleich fünf internationale Acts zocken am Samstag, 28. Juli, auf einem der schönsten Festivalgelände der Region. Ganz vorne mit dabei: Jaya The Cat, die mittlerweile ihren fünften Auftrtitt beim Umsonst und Draußen in Lindau feiern. Die positiv verrückten Holländer, die eigentlich aus Boston (USA) kommen, vermischen wie kaum eine andere Band gekonnt Punk, Reggae und Ska zu einem unverwechselbaren Sound-Cocktail.

Als Co-Headliner konnte die schwedische Old-School-Punkrock-Institution No Fun At All gewonnen werden. Diese schrieb in den 90er-Jahren den Soundtrack zu etlichen Snow- und Skateboard-Videos und wurden als die europäische Antwort auf Bands wie No Use For A Name und LagWagon gehandelt. Im Gepäck haben sie ihr brandneues Album Grit, ihr erstes seit zehn Jahren.

Laut eigenen Angaben ist Fatoni der beste deutsche Rapper der Welt. So zumindest steht es auf seiner Facebook Seite. Aber mal ganz im Ernst: Der Mann ist wirklich gut. Zusammen mit Casper hat er vor kurzem sämtliche Hallen in Deutschland ausverkauft und mit seinem weiblichen Sidekick-Mine räumt er gerade alles ab, was es abzuräumen giblt.

Mit den Rogers kommen alte Bekannte zurück nach Lindau. Die vier Düsseldorfer sind einfach nette Jungs, die verdammt gute Musik machen. Wer auf Bands wie die Broilers, die Toten Hosen oder Feine Sahne Fischfilet steht, ist hier genau richtig - nur hört sich das Ganze frischer und unverbrauchter an. Das aktuelle Album „Augen auf“ schaffte es ganz nach vorne in die Deutschen Album-Charts und diesen Sommer spielen die Rogers auf nahezu jedem guten Festival.

Aus der Stadt der Liebe, Verona, kommen die Los Fastidios. Mit ihrem unglaublichen Mix aus Ska, Worldmusik und Punk sind sie die perfekte Band, um ein Festival zu eröffnen.

Im Anschluss an Umsonst und Draußen 2018 findet ab Mitternacht die Aftershowparty im Club Vaudeville statt. Der Veranstalter betont ausdrücklich: „Nazis, Störenfriede und Raufbolde sind unerwünscht.“