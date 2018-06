Förderwettbewerb „Mit vereinter Energie“: Stadtwerke zeichnen Preisträger aus

Die Preisträger des Förderwettbewerbs „Mit vereinter Energie“ stehen fest. In einer kleinen Feierstunde bei den Stadtwerken Lindau hat der Club Vaudeville den dicksten Scheck mit nach Hause nehmen dürfen.

Von den insgesamt 4011 abgegebenen E-Mail-Stimmen steht seit Ende Mai der Sieger des Publikums des Förderwettbewerbs fest: Der Club Vaudeville, der mit 2000 Euro den größten Anteil aus dem zusätzlich ins Leben gerufenen Sponsoring-Topf der Stadtwerke erhielt.

Auf den Plätzen zwei bis sieben der Publikumsabstimmung, die sich gestaffelt über eine Summe zwischen 250 und 1500 Euro freuen konnten, landeten die Helfer vor Ort Lindau, der Musikverein Oberreitnau, die BRH Rettungshundestaffel Lindau, das Familienzentrum minimaxi, der FV TSV Hege Wasserburg sowie der Musikverein Lindau-Reutin, heißt es vonseiten der Stadtwerke im Presseschreiben.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke Lindau zeichneten mit jeweils 750 Euro die Projekte der BRK Bereitschaft Lindau, das Hospizzentrum Haus Brög zum Engel sowie den Reiterverein Lindau aus. Der Facebook-Sonderpreis in Höhe von 500 Euro bekam die Abteilung Schwimmen des TSV 1850 Lindau.

Auch wenn am Ende nicht alle auf den vorderen Plätzen stehen können, so seien sich die Teilnehmer am Förderwettbewerb doch über eines einig gewesen: „Der Förderwettbewerb hat Spaß gemacht und die Gemeinschaft gestärkt, denn er entwickelte Motivation und Teamgeist“, so Claudia Eberhard vom Musikverein Lindau-Reutin.