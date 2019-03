Förderverein Lindenhofbad setzt auf Zusammenarbeit

Der Förderverein Lindenhofbad steht gut da. Sowohl finanziell als auch was seine Beziehungen zum Pächter des ehemaligen Bades und zu den Bäderbetrieben angeht. Nachdem im vergangenen Jahr die Unstimmigkeiten beigelegt wurden, wollen Förderverein, Pächter und Bäderbetriebe in Zukunft konstruktiv zusammenarbeiten. Was auch notwendig ist, denn das Nebengebäude muss in den nächsten Jahren saniert werden.

„Die Saison 2018 war gekennzeichnet von den Streitigkeiten um die Terrasse. Das haben wir mittlerweile aber weit hinter uns gelassen“, berichtete Vorsitzender Cord Erber den gut 30 Mitgliedern, die zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins Lindenhofbad gekommen waren, und versicherte ihnen, dass jetzt eine „konstruktive Zusammenarbeit“ angesagt sei. Habe sich der Verein, was die Zukunft des Bades anbelange, deshalb im vergangenen Jahr eher zurückgehalten, wolle er sich nun wieder stärker einbringen.

In diesem Sinne gehe es in diesem Jahr darum, eine gute und gemeinsame Lösung für die Dachterrasse des Hauptgebäudes zu finden. Die Stadt habe für die Sanierung des Terrassenbelages und die notwendige Erhöhung des Geländers 35 000 Euro in den Haushalt der Bäderbetriebe eingestellt. Im September, und damit mit Ende der Badesaison, solle die Sanierung beginnen, kündigte Erber an.

Ein weitaus größeres Projekt ist allerdings das Nebengebäude der aus den frühen 1960er-Jahren stammenden Anlage. „Der Zahn der Zeit nagt daran, gekoppelt mit den Vorstellungen und Ideen, was man damit machen kann“, sagte Erber und erklärte, dass im Dach sowie im Boden Schäden seien, die zu reparieren es gelte, damit das Gebäude erhalten werden könne. In diesem Gebäude befinden sich Umkleidekabinen sowie abschließbare Kleiderboxen und ansonsten „viel Raum, der leer steht“.

Dass hier etwas geschehen muss, bestätigte auch Florian Schneider von den Bäderbetrieben. „Wir wollen das nicht verfallen lassen“, sagte der Bäderchef und versicherte: „Wir wollen in den nächsten fünf Jahren Geld investieren.“ Allerdings betonte Schneider auch, dass die Stadt ein solches Bürgerengagement erwarte, wodurch sich alle Fördervereine auszeichneten und wie es der Verein bereits an den Tag gelegt habe, als es um den Erhalt der Bogenbrücke gegangen sei: „Bürgerengagement, nicht Fordermentalität“. „Irgendwo da müsst ihr euch wiederfinden“, riet er und sagte: „Je mehr sich ein Bürgerverein engagiert, umso größer ist der Druck auf der Stadt Geld zu geben.“

Pächter Timm Stade betonte, dass ihm grundsätzlich daran gelegen sei, das Baden im Lindenhofbad zu erhalten und für die Besucher weiterhin zugänglich zu machen. Gleichzeitig müsse er als Unternehmer jedoch wirtschaftlich denken. Deswegen sei ihm daran gelegen, die Anlage für die Zukunft zu ertüchtigen, um Spitzentage, wie es sie in der vergangenen Saison viele gegeben habe, zu bewältigen. Daher habe er in eine neue Theke im Gastronomiebereich investiert. Frühere Ideen, wie Sauna oder Fahrradhotel, „sind nicht in meinem Kopf“, versicherte er und sagte: „Das Bad soll so bleiben, wie es ist.“

Gleichzeitig sei er bestrebt, es weiterzuentwickeln und die Strukturen zu erhalten. Um mehr Liegefläche zu gewinnen, denke er deshalb daran, den Zaun in Richtung Park zu versetzen. Weil sich auch gezeigt habe, dass die Anzahl insbesondere der Damentoiletten nicht ausreiche, habe er die Idee, neue Toiletten im Nebengebäude neben den Umkleidekabinen unterzubringen. Denkbar sei für ihn auch, die Südseite des Nebengebäudes zu öffnen, um eine Art Loggia für die Badegäste zu schaffen. Wegen der Asbesteternitplatten am Nebengebäude rechne er damit, dass „mit ein paar zehntausend Euro das Nebengebäude nicht saniert ist“. Noch in diesem Frühjahr erwarten die Bäderbetriebe ein Konzept für das Nebengebäude von ihm und dem Verein.

Dabei stand eine Summe in Höhe von 250 000 Euro im Raum, die eine Gesamtsanierung des Gebäudes kosten könnte. Kassiererin Sabine Erber hatte zwar davon berichtet, dass der Verein derzeit über rund 10 000 Euro verfüge, machte jedoch klar: „Wir können das Nebengebäude ertüchtigen, aber keine viertel Million aufbringen.“ Grundsätzlich gelte es jedoch, die Schäden noch in diesem Jahr zu reparieren, „damit das Gebäude nicht ganz kaputt geht“. Allerdings wurden diesbezüglich keine Beschlüsse gefasst. Mitglied Manfred Rundel stellte grundsätzlich infrage, ob der Förderverein überhaupt Geld für die Gebäude und baulichen Anlagen zur Verfügung stellen solle. „Geht das den Förderverein was an, wenn eine Ecke im Nebengebäude fehlt? Ich glaube nicht.“ Stattdessen sah er die Stadt als Eigentümerin der Anlage in der Pflicht.