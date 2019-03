Förderverein Hintere Insel: „Jedem von uns gehört ein Stückchen Stadt“

Es eint sie die Begeisterung für den Stadtteil Hintere Insel und der Wille, diesen für die Bürger liebenswert zu erhalten und lebenswert mitzugestalten: Die Männer und Frauen des Fördervereins Hintere Insel. In Kleingruppen, Workshops, Vortragsreihen und Exkursionen hat sich der Förderverein in den vergangenen Jahren Wissen erarbeitet und war immer wieder Impulsgeber für den Stadtteil, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Der Verein ist aber auch stolz darauf, bei manchen Planungen durch viel Energie, Aufklärung und Basisarbeit Fehlentwicklungen mitverhindert zu haben. Sie wollen sich einmischen, mitgestalten und dabei sein, „ein Auge drauf haben“ wie es Susanne Feuersinger auf der Jahreshauptversammlung des Vereins am Dienstag in den Räumen der freien Schule zusammengefasst hat.

Der ersten Idee zu einer Wohngenossenschaft im Jahr 2017 folgte die „Zellteilung“ des Fördervereins und die ersten Bestrebungen zum „Quartier Vier“, der Wohngenossenschaft, die im kommenden Juli gegründet werden soll. Von hundert Kooperationspartnern und davon 61 Wohnwilligen berichtet Vorstandsfrau Susanne Feuersinger und berichtet von Kleingruppen, in denen es derzeit verstärkt um die Satzung, aber auch um Konzepte, Finanzierungen, Kommunikation oder Mobilität geht. Da werden spannende Ideen gesponnen, aber auch bei anderen Genossenschaften, die schon weiter sind, geschaut, was möglich ist und welche Erfahrungen dort gemacht wurden, heißt es weiter.

Versammlung verabschiedet Appell an die Stadt

Vorstand Christian Wollin freut sich, dass die Hintere Insel nicht nur bebaut sondern auch entsiegelt und renaturiert wird. „Der Bürgerpark im Siegerentwurf ist eine tolle Entwicklung und bietet vielfältige Möglichkeiten für Bürger und Vereine.“ Als echter „Hintere-Insel-Bewohner“ formuliert er neben positiven Aspekten aber auch die Ängste und Verunsicherungen der Bewohner der Dreierstraße, was beispielsweise die Umbaumaßnahmen der GWG angeht, und beklagt, dass Bäume gefällt und wichtige Brachflächen mit Sträuchern und Büschen, die Vögeln, Igeln und Insekten Lebensraum geben, derzeit verloren gehen. Der Irrwitz daran: „Dieses Vergehen an der Natur geschieht für eine Ausstellung, die doch eigentlich die Natur zum Thema hat. Schließlich gehört doch jedem von uns ein Stückchen Stadt.“ Die Anwesenden verabschiedeten daraufhin eine Resolution an die Stadt mit dem Appell, Büsche und Sträucher zu erhalten und nicht alles „abzurasieren“.

Die Vereinsformalitäten dieser Jahreshauptversammlung wurden erfrischend einfach, einmütig und jeweils einstimmig erledigt: Der alte Vorstand ist auch der neue und besteht aus Susanne Feuersinger, Gerda Sohm (Kassiererin), Anja Hartlaub (Schriftführerin), Karlheinz Brombeis und Christian Wollin. Die Kassenprüfer Frieder Fahrbach und Gudrun Wernicke bescheinigten der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung und der gesamte Vorstand wurde einstimmig entlastet. Auch die beiden Kassenprüfer wurden in ihrem Amt bestätigt.

Interessante Exkursionen und Referate kündigt Vorstand Karlheinz Brombeis in seinem Ausblick an: Am 29. März soll Heini Staudinger (GEA-Unternehmer) im Zeughaus referieren. Arbeitstitel: „Genossenschaft? Gerade deshalb“. Geplant sind außerdem Beiträge zu „Utopiastadt Wuppertal“, es soll Referenten aus und Exkursionen nach Konstanz geben und Christian Skrodzki soll über das Projekt „Bürgerbahnhof Leutkirch“ in Lindau berichten.