Fässer und Mini-Ufo: Drum-Stars trommeln in der Inselhalle

Rhythmus, Präzision, Energie und voluminöse Töne: Die Drum-Stars sind am Mittwoch, 6. Februar, zu Gast in der Inselhalle Lindau. Sie faszinieren laut Veranstalter ihr Publikum mit atmosphärischen Trommelklängen, erstklassiger Comedy und beeindruckenden technischen Effekten. „Die Drum Stars machen Musik, die außergewöhnlich, kraftvoll, laut ist – und durch die präzise Ausführung dennoch in absoluter Harmonie zueinander steht“, heißt es in der Ankündigung. Dass Dinge voller Leben sind, verdeutlichen die fünf Profi-Schlagzeuger eindrucksvoll mit dem Einsatz höchst unkonventioneller Instrumente: Tonnen, Fässer, Wassertrommeln, Klangrohre, LED-Drums und sogar ein klingendes Mini-Ufo sorgen für ein spannendes Konzerterlebnis. Mühelos wechseln die fünf Profi-Musiker aus pulsbeschleunigter Atmosphäre auch wieder in ruhige, melodiöse Stücke auf dem Marimba oder Hang. Mit einer gelungenen Mischung aus Trommelkunst, Unterhaltung und Lichteffekten präsentieren sie eine Percussion-Show der Extraklasse, heißt es in der Ankündigung weiter. Karten für 30 bis 45 Euro gibt es per Telefon unter 07 51 / 29 555 777 (Schwäbische Zeitung) und 01805 / 700 733 (Reservix, kostenpflichtig) oder aber im Internet unter www.tickets.schwäbische.de oder www.reservix.de. Foto: Britta/ Ralph Hoppe