Expertinnen aus dem Kreis sind bei der Bayrischen Demenzwoche dabei

Die dritte Bayerische Demenzwoche ist vom 16. bis 25. September und ist Teil der Bayerischen Demenzstrategie, die zum Ziel hat, die Bevölkerung für das Thema Demenz zu sensibilisieren und die Lebensbedingungen von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen sowie deren Teilhabemöglichkeiten zu verbessern. Die beiden Fachstellen für Pflegende Angehörige im Landkreis Lindau bieten während dieser Woche in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsregionplus und der Rotkreuzklinik in Lindenberg zusätzliche Austausch- und Informationsmöglichkeiten für Betroffene an.

Irmgard Wehle-Woll und Cathrine Herter von den Fachstellen für Pflegende Angehörige in Lindenberg und Lindau sind die Ansprechpartnerinnen, wenn pflegende oder betreuende Angehörige mit der Demenzerkrankung des Partners oder der Eltern konfrontiert wenden. Auch für betroffene Personen selbst haben sie ein offenes Ohr. Sorgen und Ängste können angesprochen und Informations- und Unterstützungsmöglichkeiten genutzt werden.

Das Programm im Detail:

Freitag, 16. September: „Gemeinsam unterwegs.“ Betroffene und ihre Angehörigen treffen sich im Waldsee Hotel in Lindenberg von 14.30 bis 16.30 Uhr zu einem Kaffeenachmittag. Anmeldungen bis 9. September bei Cathrine Herter, Telefon 08382/9674- 33, und Irmgard Wehle-Woll, Telefon 08381/9209-16.

Sonntag, 18. September: Die Evangelische Kirche feiert um 10.15 Uhr in der Kirche St. Verena in Lindau-Reutin, einen Gottesdienst für Menschen mit und ohne Demenz.

Dienstag, 20. September: Telefonaktion „Fragen rund um die Versorgung eines Menschen mit Demenz“ Die Kontaktstellen Demenzhilfe sind an diesem Tag von 17 Uhr bis 19 Uhr zu erreichen. Cathrine Herter (unterer Landkreis) Telefon 08382/9674-33 und Irmgard Wehle-Woll (oberen Landkreis) Telefon 08381/9209-16.

Mittwoch, 21. September: Fachvortrag „Vergesslich oder dement?“ Was ist Demenz und wie grenzt sich Demenz von Vergesslichkeit ab? Dieser Fragestellung wird Dr. Stefan Czischke, Facharzt für Geriatrie an der Rotkreuzklinik Lindenberg in seinem Fachvortrag um 19 Uhr im Löwensaal in Lindenberg nachgehen. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Donnerstag, 22. September: Online-Austausch „Herausforderungen in der Begleitung von Menschen mit Demenz“ Vor allem berufstätige Ehepartner, Kinder, Enkel und Freunde sollen mit dem Online-Austausch von 18 Uhr bis 19.30 Uhr erreicht werden. Wer Interesse an der Teilnahme dieses Onlineaustausches hat, meldet sich bis zum 15.September bei der Fachstelle für pflegende Angehörige an: herter@sozialstationlindau.de