Expertin zeigt Wege aus rassistischen Denkmustern raus

Der Vortrag mit Marianne Pötter-Jantzen, am Donnerstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr, findet nicht in Präzenz in den Friedensräumen sondern als Online-Vortrag statt. Das teilen die Veranstalter in einem Schreiben mit.

In der Veranstaltung geht es um darum, dass auch Organisationen, die Friedensarbeit und Konfliktbewältigung leisten, Teil einer Geschichte und einer Gesellschaft sind, die Rassismus reproduzieren. Der Vortrag zeigt Wege auf, damit selbstkritisch umzugehen. Die Referentin leuchtet aus, was mit einer aktiven antirassistischen Haltung für das Engagement und das Menschsein gewonnen werden kann. Marianne Pötter-Jantzen arbeitet bei Misereor in Aachen. Die Geografin beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Rassismus und ist Mitglied der Initiative „Schwarze Menschen in Deutschland“. Die Zugangsdaten können bei info@friedens-raeume.de angefragt werden. Der Vortrag ist kostenfrei.