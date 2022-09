Experten sprechen über Rahmenplan Hintere Insel

Die Bunte Liste Lindau, CSU, Freie Bürger, Freie Wähler, Junge Aktive, ÖDP und SPD veranstalten gemeinsam am Mittwoch, 14. September, in der Inselhalle Lindau ein Podiumsgespräch mit Ursula Sowa, Grünen-Landtagsabgeordnete, baupolitische Sprecherin der Grünen und Architektin, und mit Christian Hörmann von CIMA, Experte für Innenstädte und Nahversorgung. „Gelebte Stadt – Wohnen, Arbeiten, Freizeit“ lautet das Thema, bei dem es um den Rahmenplan Hintere Insel geht, teilen die Organisatoren in einem Schreiben mit. Beginn ist um 19.30 Uhr nach dem Abendmarkt.

Die Probleme, mit denen Lindau konfrontiert ist, gibt es auch in vielen anderen Städten, heißt es in der Ankündigung weiter: Mangel an bezahlbarem Wohnraum, (saisonale) Verödung der Innenstädte, ein überbordender Autoverkehr, ein viel zu hoher Anteil von Ferien- und Zweitwohnungen, Folgen einer antiquierten Stadtplanung mit Trennung der verschiedenen Lebensbereiche, die Klimakrise und Notwendigkeit zur Klimaanpassung der Städte. Zur Lösung dieser Probleme gäbe es bereits an vielen anderen Orten Bayerns Ideen, Lösungsansätze und Konzepte, die auch schon umgesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund sprechen Ursula Sowa, baupolitische Sprecherin der bayerischen Grünen und der Innenstadt-Experte Christian Hörmann über den Rahmenplan für die Hintere Insel. Zeigt sich hier eine moderne, nachhaltige, sozialverträgliche und ökologische Stadtplanung? Werden die Freizeitbedürfnisse der Lindauerinnen und Lindauer ausreichend berücksichtigt? Wo können Lindaus Familien Wohnraum finden? Wo soll in Städten noch gebaut werden dürfen? Die Gesprächsleitung hat Werner Berschneider. Im Anschluss gibt es Gelegenheit für das Publikum, mit den Fachleuten zu diskutieren und Fragen zu stellen.