Experten bestimmen Apfel- und Birnensorten

Bei Kartierungsprojekten im Regierungsbezirk Schwaben wurden über 900 verschiedene Apfel- und Birnensorten gefunden, teilt das landratsamt Lindau mit. Und weit über die Hälfte davon sei im Moment nicht namentlich bekannt. Auch im Hausgarten oder auf der eigenen Streuobstwiese weiß der Gartenbesitzer oft nicht mehr in was für einen Apfel er beißt.

Hier beginne die Arbeit der Pomologen. Sozusagen als Apfeldetektive versuchen die Fachleute anhand spezifischer Baum- und Fruchtmerkmale eine Sorte einzuordnen und im besten Fall namentlich zu bestimmen. Diese Arbeit verlange viel Erfahrung und Fachwissen und es gebe nur wenige Experten auf diesem Gebiet.

Am Wochenende sind sowohl am Samstag, 25. September, als auch am Sonntag, 26. September, erfahrenen Pomologen jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Versuchsstation für Obstbau in Schlachters und stehen Besuchern mit ihrem Fachwissen zur Verfügung. Außerdem wird eine Sortenausstellung gezeigt.

Wer wissen möchte, welcher Apfel oder welche Birne in ihrem Garten wächst, bringt mindestens fünf, besser zehn, sortentypische Früchte mit. Die Experten werden versuchen, das Sortenrätsel zu lösen. Der Eintritt und die Bestimmung sind frei.