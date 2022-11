„Exotischen elektrische Eigenkonstruktion“ ruft Feuerwehr auf den Plan

Die Lindauer Feuerwehr hatte in dieser Woche wieder jede Menge zu tun. Darunter waren auch Fehlalarme, die hätten verhindert werden können.

Der Löschzug Hauptwache wurde am Donnerstagmorgen um kurz nach acht Uhr gemeinsam mit der Löschgruppe Altstadt in die Dammsteggasse alarmiert. „Ein Bewohner nahm ein Alarmsignal im Dachgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses wahr und rief daraufhin die Feuerwehr“, heißt es in deren Bericht.

Nach der Erkundung des Einsatzleiters konnte rasch Entwarnung gegeben werden. „Das laut schrillende Alarmsignal ging von einer exotischen elektrischen Eigenkonstruktion aus, die jedoch mit Feuer oder Rauch in keinerlei Zusammenhang stand.“ Der Einsatz war nach gut 15 Minuten abgeschlossen.

Auch am Mittwoch rückte die Lindauer Feuerwehr zu drei Einsätzen aus. Um 16.35 Uhr alarmierte die integrierte Leitstelle Allgäu die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzugs Hauptwache in die Eichwaldstraße. Die Brandmeldeanlage in der Therme hatte wiederholt Alarm geschlagen. „Nach der Erkundung durch ein Trupp war schnell klar, dass die Auslösung auf Sonneinstrahlung zurückzuführen war und den Täuschungsalarm verursachte“, schreibt die Feuerwehr. Da ein Brandereignis so schnell ausgeschlossen war, konnten die Badegäste nach rund 20 Minuten wieder zurück in die Becken und die Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wieder einrücken.

Um kurz nach 21.15 Uhr war eine Gruppe des Löschzugs Hauptwache erneut gefordert. Die Feuerwehr rückte zur Türöffnung in den Pfannenweg aus. Mittels Spezialwerkzeug konnte rasch Zugang zur betroffenen Wohnung im Hochparterre hergestellt werden. Gut dreißig Minuten später war der Einsatz beendet. Polizei und Rettungsdienst waren auch vor Ort.

Gegen Mitternacht war abermals die Hilfe einer Gruppe des Löschzugs Hauptwache erforderlich. Aus einer Wohnung in der Freihofstraße waren Hilferufe wahrzunehmen. Die Feuerwehr verschaffte sich über die Eingangstüre Zugang zur Wohnung. Nachdem die Rettungswagenbesatzung daraufhin schnell die Patientenversorgung übernahm, konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Auch eine Streife der Polizei war an der Einsatzstelle.