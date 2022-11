Exkursion ins Naturparadies Streuobstwiese

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

350 Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Lindau unternahmen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern Ausflüge in die Streuobstwiesen der Umgebung. Sie folgten einem Angebot der Kreisgruppe Lindau des BUND Naturschutz in Bayern. Vor Ort trugen die Kinder ihre Beobachtungen zusammen und beschäftigten sich mit typischen Eigenschaften der Streuobstwiesen. Diese zeichnen sich durch großkronige Bäume mit hohen Stämmen und ihre Vielfalt an Obstsorten aus. Die Wiesen beherbergen seltene Pflanzen und Tiere wie Steinkauz oder Wendehals. Auf einem Apfelbaum können mehr als 1000 Käfer, Schmetterlinge und Fliegen leben. Dank des Verzichts auf Spritzmittel und Mineraldünger und der seltenen Mahd finden sich in den blühenden Wiesen bis zu 6000 verschiedene Arten. Viele lokale Obstsorten passen sich optimal an den Standort an und sind weitgehend resistent gegen Krankheiten. Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kirschen oder Quitten bieten ein besonderes Geschmackserlebnis – sei es als frisches Obst oder gepresst als Saft. Während ihres Ausfluges kosteten die Kinder Apfelsaft aus ungespritztem Streuobst der Region Bodensee-Allgäu. Die einhellige Meinung: „Der Saft schmeckt aber gut!“ Bereits seit mehr als 20 Jahren besteht das Lindauer-Apfelsaft-Projekt − eine Kooperation zwischen der BUND-Kreisgruppe Lindau, Landwirten und der Lindauer Bodensee-Fruchtsäfte GmbH. Diese Zusammenarbeit trägt dazu bei, das Naturparadies Streuobstwiese zu erhalten.