Exklusive Einblicke ins Alte Rathaus

Neben Leuchtturm und Löwe ist das Alte Rathaus sicherlich eines der meist fotografierten Motive in Lindau. Besucherinnen und Besucher, aber auch viele Lindauerinnen und Lindauer kennen das historische Bauwerk mit seiner bemalten Fassade jedoch oft nur von außen. Jetzt feiert das Alte Rathaus seinen 600. Geburtstag. Anlass für die Stadt, das Gebäude zu öffnen und Führungen zu der spannenden Geschichte anzubieten.

1422 wurde das Alte Rathaus mit seiner farbenfrohen Fassade errichtet. 14 Jahre lang dauerten die Arbeiten an dem eindrucksvollen Gebäude, das wenige Jahrzehnte später seinen ersten großen historischen Moment erlebte: Maximilian I. lud 1496 zum Reichstag in den holzgetäfelten Ratssaal ein. Dass einmal der Reichstag nach Lindau kommen würde, das hätte die kleine Inselstadt sicherlich nicht zu träumen gewagt, heißt es in einer Mitteilung des Kulturamts. Vom Reichstag und noch von vielem mehr erzählt die bemalte Außenfassade des Rathauses. Davon zeugen aber auch die historischen Innenräume, die für die Öffentlichkeit selten (zum Beispiel bei Sitzungen und Konzerten) zugänglich sind. Dank des 600-Jahr-Jubiläums sind nun in diesem Sommer die Räume für die Öffentlichkeit im Rahmen einer Führung zu besichtigen.

Die Touren durch das Alte Rathaus finden von Juni bis Oktober (mit einigen Ausnahmen) immer donnerstags (Beginn: 15 Uhr), samstags (Beginn: 17 Uhr) und sonntags (Beginn 14 Uhr) statt. Führungsdauer: eine Stunde. Treffpunkt: Altes Rathaus, Treppenaufgang, Bismarckplatz 4, Lindau. Tickets gibt es im Vorfeld online unter www.lindau.de/erlebnisse-buchen, in der Tourist-Information Lindau oder direkt vor Ort zu Beginn der Sonderführung. Weil die Teilnehmerzahl für die Führungen begrenzt ist und um sicher zu gehen, dass die Führung stattfindet, wird empfohlen, ein Online-Ticket zu kaufen. Der Preis beträgt 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder (6 bis 17 Jahre).

Ebenfalls im Alten Rathaus (Erdgeschoss) befindet sich die Ehemals Reichsstädtische Bibliothek (ERB), diese kann bis 16. Oktober jeweils mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr besucht werden. Der Eingang befindet sich am Reichsplatz. Die Ehemals Reichsstädtische Bibliothek (ERB) Lindau wurde 1538 als Kind der Reformation und des Humanismus gegründet. Mit rund 13 000 Bänden aus der Frühen Neuzeit (ca. 1450/1500–1800) ist die ERB die größte historische Rats- und Bürgerbibliothek am nördlichen Bodenseeufer.